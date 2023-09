Com o final da temporada chegando, os contratos de alguns jogadores estão se encerrando. A partir de agora, o Inter começa a analisar a situação dos seu elenco que tem contrato até dezembro de 2023. Cinco jogadores estão com futuro indefinido e já podem assinar pré-contrato com outras equipes.

Gabriel, Jean Dias, Mercado e Rômulo estão com o seu contrato até dezembro. Destes citados, apenas o zagueiro Mercado é considerado titular.

Mercado

O defensor, de 36 anos, é considerado titular absoluto tanto do técnico Mano Menezes como do Eduardo Coudet. O argentino um dos líderes do vestiário e tem se destacado com atuações seguras na campanha colorada na Libertadores. O zagueiro disputou 30 jogos no ano e tem dois gols, ambos no torneio continental.