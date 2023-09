Rio Grande do Sul Novo parque de eventos de Alvorada é inaugurado

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Além do Acampamento Farroupilha, o novo parque sediará outros eventos, entre os quais a competição de Motocross e Aeromodelismo Foto: Divulgação Além do Acampamento Farroupilha, o novo parque sediará outros eventos do município, entre os quais a competição de Motocross e Aeromodelismo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Na última quinta-feira (07), com a presença da imprensa, a Secretária de Comunicação Social e Relações Institucionais, Neusa Abruzzi, representando o prefeito de Alvorada, José Arno Appolo do Amaral, anunciou o novo espaço de eventos da cidade.

O local recebeu uma completa infraestrutura, com rede de água, iluminação, o que permitiu a instalação e construção dos piquetes. Localizado na RS-118, no Km 25, próximo a ponte que divide os municípios de Alvorada e Gravataí, o lugar é de fácil acesso ao parque.

Conforme a administração, o parque de eventos estará sempre de portas abertas para a comunidade e será também um espaço de convívio com a natureza.

“As pessoas vão se surpreender com a qualidade das instalações. Preparamos tudo com muito afinco, dedicação e carinho como a cidade merece e como o nosso prefeito José Arno Appolo do Amaral nos determinou”, ressalta a secretária.

A secretária enfatizou o trabalho iniciado pelo prefeito, que viabilizou a aquisição da área e lançou as bases do projeto. “O Dr. Appolo tem essa visão de futuro, sabia que chegaríamos a esse dia, com mais essa conquista para a cidade. Além do Acampamento Farroupilha, o novo parque sediará outros eventos do município, entre os quais a competição de Motocross e Aeromodelismo”.

Chegada da chama

Na sexta-feira (08) aconteceu a inauguração do Parque Municipal de

Eventos com a chegada da Chama Crioula, onde foi aberto oficialmente ao

público o Acampamento Farroupilha que acontece até o dia 24 de Setembro.

