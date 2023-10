Mundo Líderes da União Europeia apoiam direito de Israel à legítima defesa

Os líderes nacionais da União Europeia (UE) apoiam o direito do Estado de Israel à legítima defesa, em linha com as leis internacionais e humanitárias, informaram os países em um comunicado emitido neste domingo (15).

“A União Europeia condena nos termos mais duros possíveis o Hamas e seus ataques terroristas brutais e indiscriminados em Israel e lamenta profundamente a perda de vidas”, diz a mensagem do Conselho Europeu, que reúne os líderes do bloco, de 27 países.

Embora muitos líderes da UE tenham emitido comunicados sobre os ataques do grupo Hamas desde que eles ocorreram, há pouco mais de uma semana, a mensagem em questão foi a primeira do Conselho Europeu como um todo.

“Não há justificativa para o terror. Enfatizamos fortemente o direito de Israel de se defender, em linha com as leis internacionais e humanitárias, após ataques tão violentos e indiscriminados”, acrescenta a nota. “Reiteramos a importância de assegurar a proteção de todos os civis em qualquer momento, em linha com o Direito Internacional Humanitário.”

Zelensky em Israel

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky teria pedido para fazer uma visita em solidariedade a Israel em meio à guerra. Entretanto, teve sua solicitação negada, de acordo com informações do jornal The Times of Israel. Conforme a mídia local, o governo israelense teria dito a Zelensky que aquele não era o “momento apropriado”.

Zelensky emitiu forte defesa ao país em relação aos ataques feitos pelos terroristas palestinos.

“O terrorismo é sempre um crime, não apenas contra um país ou vítimas específicas, mas contra a humanidade. O mundo deve permanecer unido… Para que o terror não tente tirar nem destruir vidas em nenhum lugar e em nenhum momento”, escreveu Zelensky em sua conta no X, o antigo Twitter.

Embora Israel tenha manifestado apoio à Ucrânia desde o início da guerra contra a Rússia, em fevereiro do ano passado, o país não mandou forças militares para auxiliar os ucranianos. Atualmente, os israelenses tentam manter uma posição neutra, haja vista que os russos possuem grande poderio armado na Síria.

Visita de Biden

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que o presidente do país, Joe Biden, deverá visitar Israel nesta quarta-feira (18). Biden deverá ir a Israel para conversar com o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu. Esta será a primeira visita do presidente norte-americano ao país do Oriente Médio após o início do conflito com o Hamas.

No último fim de semana, em entrevista ao programa “60 Minutes”, da CBS, Biden disse que seria um “grande erro” Israel ocupar Gaza.

“O que aconteceu em Gaza, na minha opinião, é o Hamas, e os elementos extremistas do Hamas não representam todo o povo palestino”, disse ao jornalista Scott Pelley.

Biden disse acreditar que o grupo islâmico Hamas deveria ser totalmente eliminado, “mas é preciso haver uma autoridade Palestina. É preciso que tenha um caminho para um Estado Palestino”.

Michael Herzog, embaixador israelense nos Estados Unidos, disse que Israel não pretende ocupar Gaza após o fim do conflito.

