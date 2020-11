Rio Grande do Sul Líderes de organizações criminosas gaúchas foram transferidos para penitenciárias federais localizadas fora do Estado

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Operação contou com o apoio da Polícia Civil e Ministério Público. (Foto: Divulgação/MP)

Em operação deflagrada nesta segunda-feira (9) pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Rio Grande do Sul e Seapen (Secretaria da Administração Penitenciária), nove detentos de altíssima periculosidade e com liderança em organizações criminosas gaúchas foram transferidos para penitenciárias federais fora do Estado. A iniciativa mobilizou quase 500 agentes, 70 viaturas e dois aviões, com apoio da Polícia Civil e MP (Ministério Público).

A integração entre as forças de segurança e poderes das esferas federal e estadual concretizou nesta segunda-feira (9) nova ofensiva para neutralizar a cadeia de comando do crime no Rio Grande do Sul.

A ação dá continuidade à primeira etapa da Império da Lei, que em março enviou 18 líderes de grupos criminosos para estabelecimentos do SPF (Sistema Penitenciário Federal). Entre os nove encaminhados agora, seis já eram alvo da fase anterior, mas haviam tido os pedidos de transferência negados.

A partir do trabalho das áreas de inteligência para robustecer os relatórios da Polícia Civil, o MP gaúcho empenhou esforços para qualificar os recursos legais (agravos de execução), obtendo decisão favorável tanto do Poder Judiciário gaúcho como da Justiça Federal para os seis alvos. Entre eles, um já havia passado período em prisão fora do RS anteriormente e cinco serão transferidos pela primeira vez.

Completam a lista outros dois detentos que haviam voltado do SPF após ter o pedido de permanência indeferido. Eles irão retornar agora, também a partir de recursos do Ministério Público. Há, por fim, mais um criminoso, incluído nessa segunda etapa da Império da Lei e que também nunca havia sido removido do Estado.

Em respeito à Lei de Abuso de Autoridade, não foi divulgada a identificação dos presos. Sabe-se, porém, que quatro deles integram uma organização criminosa originada na Cadeia Pública de Porto Alegre (antigo Presídio Central) e que dois ocupavam posição de liderança em quadrilha baseada no Vale do Sinos, dois chefiavam ações de bando nascido no bairro Bom Jesus, na capital gaúcha.

Já outros dois não são vinculados a facções mas acumulam condenações por comandar delitos de extorsão mediante sequestro na Região Metropolitana. A Império da Lei II teve participação de 15 instituições estaduais e federais.

Além das nove transferências realizadas nesta segunda-feira, o Estado já obteve autorização do Poder Judiciário gaúcho e aguarda deferimento da Justiça Federal para outras três remoções. Novas solicitações poderão ocorrer para neutralizar a influência de detentos sobre grupos criminosos, conforme avaliação do monitoramento permanente realizado pelo RS Seguro. Com os alvos da Império da Lei II, chega a 45 a soma de detentos do Rio Grande do Sul isolados em penitenciárias federais.

Planejamento

Tão logo a aeronave decolou com os 18 presos transferidos em março, foi dada a largada no planejamento estratégico da Operação Império da Lei II. O comitê executivo do RS Seguro e as instituições envolvidas passaram a trabalhar na seleção de novos alvos e na complementação dos relatórios, com análise de informações de inteligência, sobre aqueles que haviam tido a transferência negada, para qualificar os recursos.

Com as representações conjuntas da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado deferidas pelo Poder Judiciário estadual e federal ao longo dos últimos três meses, o passo seguinte foi articulação dos meios necessários para a ação de transferência.

Na sexta-feira passada (6), as chefias de todas as instituições envolvidas realizaram a reunião final de planejamento, no Centro Administrativo do Estado, na capital. Foi instalado o Gabinete Integrado de Inteligência com representantes de todos os órgãos envolvidos. Esse colegiado monitorou minuto a minuto, desde a Sala de Gestão na sede da SSP, em Porto Alegre, cada passo da ofensiva.

Já na madrugada desta segunda-feira (9), o trabalho teve início à meia-noite, com a preparação para remoção dos presos que seriam transferidos. Os detentos foram retirados da Pasc (Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas) e da PMEC (Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas) em comboio único de 45 veículos.

Às 4h, as viaturas da DSE (Divisão de Segurança e Escolta) da Susepe, do 1º Batalhão de Choque e do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da BM, da PRF, da Polícia Civil, da PF e uma ambulância do CBMRS partiram das duas casas prisionais.

Em cerca de uma hora, percorreram os 56 quilômetros até o BAV-BM (Batalhão de Aviação da BM), ao lado do aeroporto Salgado Filho. Um helicóptero da BM com imageador térmico acompanhou o comboio em todo o trajeto.

(Marcello Campos)

