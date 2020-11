Esporte “Infelizmente, o projeto Eduardo Coudet acabou”, diz Marcelo Medeiros em entrevista coletiva

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Foto: Youtube / Sport Club internacional

No fim da tarde desta segunda-feira (09), o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, em entrevista coletiva, anunciou a saída de Eduardo Coudet do comando técnico do time: “Infelizmente, o projeto Eduardo Coudet, e de sua comissão técnica, terminou ontem após o jogo contra o Coritiba, sendo a saída do treinador iniciativa única e exclusivamente do Eduardo Coudet.”

Na entrevista coletiva, o presidente Marcelo Medeiros falou que a direção foi surpreendida pelo pedido de demissão do treinador, que se mostrou irrevogável e irretratável. O mandatário colorado ainda disse que tentou convencer o argentino a ficar em Porto Alegre, mas não houve sucesso. Questionado sobre um novo treinador, o dirigente afirmou que o novo técnico deve atender às condições de trabalhar até o final das três competições que o Inter ainda disputa e despistou quando foi falado o nome de Abel Braga.

Além do presidente Marcelo Medeiros, o vice de futebol, Alexandre Barcellos, também estava presente na entrevista coletiva e falou sobre a saída de Eduardo Coudet: “Podem ter certeza que, aqui, não houve nenhum problema de relacionamento. Ele fez a escolha de ir pra Europa, e é uma decisão totalmente pessoal”.

O Inter volta à campo na próxima quarta-feira (11), contra o América Mineiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

