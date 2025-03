Política Líderes definem comissões da Câmara e CCJ fica com União Brasil

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

A instalação e eleição dos presidentes dos colegiados ocorrem nesta quarta-feira (19). Foto: ABr

Após quase 50 dias de iniciado o ano legislativo de 2025, os líderes partidários conseguiram chegar a um acordo para definição dos partidos que presidirão as 30 comissões permanentes da Câmara dos Deputados. A instalação e eleição dos presidentes dos colegiados ocorrem nesta quarta-feira (19).

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), considerada a mais importante da Câmara, ficou com o União Brasil. Com isso, o MDB deve assumir a Comissão Mista do Orçamento (CMO), colegiado que reúne deputados e senadores responsáveis por aprovar a peça orçamentária enviada pelo Executivo. Havia um acordo entre MDB e União Brasil para dividir as duas comissões.

O maior partido da Câmara, o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou com cinco colegiados. Isso porque a distribuição de comissões deve respeitar a proporcionalidade do tamanho de cada bancada no plenário da Câmara. O PL deve presidir, portanto, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a Comissão de Saúde, de Segurança Pública, de Turismo e de Agricultura.

Já o Partido dos Trabalhadores (PT), que tem a segunda maior bancada da Câmara, deve assumir as presidências das comissões de Cultura; Direitos Humanos e de Finanças e Tributação.

Confira abaixo a distribuição das comissões por legenda da Câmara:

Comissão de Administração e Serviço Público – Avante

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – PL

Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação – PP

Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais – PV

Comissão de Comunicação – Republicanos

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – União

Comissão de Cultura – PT

Comissão de Defesa do Consumidor – PCdoB

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher – PSOL

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – Solidariedade

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência – PSB

Comissão de Desenvolvimento Econômico – Republicanos

Comissão de Desenvolvimento Urbano – MDB

Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial – PT

Comissão de Educação – União

Comissão do Esporte – PSD

Comissão de Finanças e Tributação – PT

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – PV

Comissão de Indústria, Comércio e Serviços – PSDB

Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional – União

Comissão de Legislação Participativa – PRD

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – MDB

Comissão de Minas e Energia – PSD

Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família – Podemos

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – PL

Comissão de Saúde – PL

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado – PL

Comissão de Trabalho – PDT

Comissão de Turismo – PL

Comissão de Viação e Transportes – PP

