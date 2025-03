Esporte Governo brasileiro repudia fala “racista” de presidente da Conmebol

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Após a repercussão negativa, o presidente da Conmebol usou as redes sociais para se desculpar. Foto: Divulgação Após a repercussão negativa, o presidente da Conmebol usou as redes sociais para se desculpar. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Governo Federal repudiou as declarações do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, com teor racista. Ao ser questionado pela imprensa, na noite de terça-feira (17), sobre a saída de clubes brasileiros da Copa Libertadores, em decorrência dos casos de racismo contra atletas, Domínguez afirmou que a Libertadores sem brasileiros é como “Tarzan sem Chita”. No desenho animado, Chita é um chimpanzé.

O Itamaraty ressaltou, em nota, que as declarações ocorrem em “contexto em que as autoridades da Conmebol têm reiteradamente falhado em adotar providências efetivas para prevenir e evitar a repetição de atos de racismo em partidas por ela organizadas, incluindo medidas para combater a impunidade e promover a responsabilização dos responsáveis”.

O governo brasileiro cobrou a Conmebol e as Federações de Futebol da América do Sul para atuarem com o intuito de coibir e reprimir atos de racismo, discriminação e intolerância, além de promover “políticas de igualdade racial e compartilhar conhecimento e boas práticas para ampliar o acesso de pessoas afrodescendentes, imigrantes e outros grupos vulneráveis ao esporte”.

Após a repercussão negativa, o presidente da Conmebol usou as redes sociais para se desculpar.

Ele havia sido cobrado sobre eventuais punições ao Cerro Porteño, em decorrência dos ataques racistas sofridos pelo jogador Luighi, do Palmeiras, durante a Libertadores sub-20.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/governo-brasileiro-repudia-fala-racista-de-presidente-da-conmebol/

Governo brasileiro repudia fala “racista” de presidente da Conmebol

2025-03-19