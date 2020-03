Notícias Líderes do segmento hospitalar se reúnem em Gramado para discutir o futuro dos planos de saúde no Brasil

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Pauta do evento inclui tópicos como reforma tributária e mudanças na saúde suplementar. (Foto: Arquivo/EBC)

Nesta sexta-feira e sábado, alguns dos principais líderes do segmento hospitalar no Brasil se reúnem no Wish Serrano Resort & Convention, em Gramado (Serra Gaúcha), para o “Encontro de Líderes – 2020”, promovido pela Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados). A pauta do evento inclui tópicos como reforma tributária, concorrência e competitividade, proposta de mudança na lei dos planos de saúde e desafios do segmento de saúde suplementar neste ano.

Dentre os convidados estão o deputado federal Agnaldo Ribeiro (PP-PB), relator do projeto de reforma tributária, o secretário de advocacia e concorrência e competitividade do Ministério da Economia, César Mattos, o economista e ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, o diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, Paulo Chapchap, o executivo do Hcor (Hospital do Coração), Fernando Torelly e o diretor-geral do Hospital Albert Einstein e vice-presidente do Conselho da Anahp, Henrique Neves.

Sexta-feira

– 9h30min: Abertura / Assembleia-geral extraordinária, com o presidente do Conselho da Anahp e diretor administrativo do Hospital e Maternidade Santa Joana (São Paulo), Eduardo Amaro, e o diretor-executivo da Anahp, Marco Aurélio Ferreira;

– 10h15min: Talk-show sobre a Lei 9.656 – “Construindo caminhos e ampliando o acesso à saúde suplementar. Expositores: Wilson Shcolnik (presidente da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica), João Alceu Lima (presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar), Alexandre Ruschi (presidente da Central Nacional Unimed) e Rogério Scarabel, da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Moderador: Paulo Chapchap;

–14h: Perspectivas e cenários políticos e econômicos para 2020. Expositores: ex-governador Paulo Hartung e o sócio-diretor da CAC Consultoria Política, Luciano Dias (mestre e doutor pela Iuperj (Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro). Moderador:

Eduardo Amaro, presidente do Conselho da Anahp e diretor-administrativo do Hospital Santa Joana;

– 15h: Talk-show “Desafios na Prestação de Serviços de Saúde”. Participantes: Daniel Coudry, executivo da Amil, Carlos Marinelli, presidente do Grupo Fleury, Romeu Domingues, presidente do Dasa e Rodrigo Aguiar, da ANS. Moderador: Fernando Torelly, conselheiro da Anahp e executivo do Hcor.

Sábado

– 9h: Painel “Reforma Tributária – Equilíbrio e Sustentabilidade para o Setor da Saúde”. Expositor: Agnaldo Ribeiro, deputado Federal (PP-PB) e relator da reforma tributária. Debatedores: Eduardo Muniz Machado Cavalcanti, Advogado e Procurador do Distrito Federal; Moderador: Henrique Salvador, Conselheiro da Anahp e Presidente da Rede Mater Dei de Saúde;

– 10h45min: “A Importância Estratégica do Setor da Saúde na Economia Brasileira”. Expositores: César Costa Alves de Mattos, Secretário de Advocacia e Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia. Debatedores: Antônio Brito, deputado Federal (PSD-BA), e Pedro Westphalen, deputado dederal (PP-RS). Moderador: Henrique Neves, Vice-presidente do Conselho da Anahp e Diretor geral do Hospital Israelita Albert Einstein.

(Marcello Campos)

