Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Primeiro-ministro do Reino Unido, da França e secretário-geral da ONU foram algumas das autoridades que se manifestaram Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Líderes internacionais se manifestaram nesta terça-feira (1º) sobre o lançamento de mísseis iranianos contra Israel.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, condenou, sob os “termos mais fortes possíveis”, a investida, dizendo que o Irã deve parar o ataque imediatamente.

“Nós alertamos o Irã de forma urgente sobre essa escalada perigosa. O Irã deve parar o ataque imediatamente. Ele está levando a região ainda mais para a beira do abismo”, disse Baerbock em uma publicação na plataforma de mídia social X, o antigo Twitter.

O gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido, por sua vez, publicou uma nota dizendo condenar “completamente” as ações do Irã e apelou por uma desescalada na região.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou a “ampliação do conflito no Oriente Médio, com escalada após escalada”. “Isso precisa parar. Precisamos absolutamente de um cessar-fogo”, disse Guterres.

O primeiro-ministro francês, Michel Barnier, também expressou sua preocupação perante a Assembleia Nacional sobre a situação no Oriente Médio.

“Falo em um momento em que a situação está piorando no Oriente Médio, com uma escalada e um ataque, e um conflito direto que parece estar em curso entre o Irã e Israel. Uma situação gravíssima, portanto”, declarou o chefe do governo aos deputados.

