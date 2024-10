Inter Com cinco jogos consecutivos na titularidade do Inter, Alan Patrick tenta superar feito de 2023

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Com mais sete gols, Alan Patrick bate recorde na carreira Foto: Ricardo Duarte/Inter Com mais 7 gols, Alan Patrick bate recorde na carreira. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Alan Patrick fez seu quinto jogo seguido como titular no meio campo do Inter. Na partida contra o Vitória no último domingo (29), pelo Brasileirão, o meia foi o protagonista da partida, marcando o primeiro gol do jogo e dando a assistência para o terceiro do time, finalizando o confronto em 3 a 1.

Desde que recuperou a titularidade no time de Roger Machado, Alan marcou quatro vezes e deu duas assistências. Com o objetivo de levar o Inter para a Copa Libertadores, o meia pode bater seus números da última temporada, os melhores de sua carreira. Em 2023, Alan Patrick marcou 16 gols e deu 10 assistências. Com mais 11 partidas a disputar, ele já obtém 9 gols e 7 assistências.

O Inter volta a campo no próximo sábado (05), às 19h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

