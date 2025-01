Saúde Lifting facial: quando é indicado? Veja dicas e cuidados sobre técnica para rejuvenescer a aparência do rosto

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Muitas pessoas recorrem ao procedimento de lifting facial para terem como efeito uma pele mais jovem. (Foto: Freepik)

O envelhecimento é um processo natural da vida, mas muitas pessoas se perguntam quando é o momento certo para buscar um lifting facial, procedimento que oferece uma melhora visível dos sinais de envelhecimento natural que afetam o rosto e o pescoço. Segundo o o médico Laertes Thomaz Jr., cirurgião plástico especializado em rejuvenescimento facial, a decisão não está atrelada a uma idade específica, mas, sim, a algo muito mais pessoal: a percepção individual de bem-estar e autoconfiança.

“O momento certo é aquele em que a pessoa sente a necessidade. Não é uma questão de seguir padrões ou atender às expectativas externas. Trata-se de respeitar o que cada um sente ao olhar no espelho e perceber que a imagem refletida já não corresponde à vitalidade e energia interior”, diz o especialista, membro das sociedades americana e brasileira de cirurgia plástica.

Entre os motivos que levam as pessoas a considerarem o lifting facial, Laertes destaca a flacidez da pele, a perda de definição do contorno do rosto, especialmente na linha da mandíbula, e o surgimento de vincos profundos, como o famoso “bigode chinês”. Outra queixa comum é a aparência cansada, mesmo em momentos em que o paciente se sente fisicamente bem.

“Muitas vezes, o que incomoda não são rugas isoladas, mas o conjunto de mudanças que fazem o rosto parecer envelhecido ou cansado. Essas alterações podem gerar um descompasso entre a imagem externa e a energia que a pessoa sente por dentro, o que é um dos principais motivadores para buscar a cirurgia”, explica.

Além da estética

Apesar de os sinais visíveis serem importantes, o médico ressalta que a decisão de realizar um lifting facial vai muito além da estética. Ele enfatiza que o procedimento é indicado para quem está emocionalmente preparado e tem expectativas realistas sobre os resultados.

“O lifting facial é uma ferramenta poderosa para rejuvenescer, mas ele não impede o envelhecimento. O objetivo é melhorar a aparência de forma natural, preservando a identidade do paciente. Por isso, é fundamental que a pessoa compreenda o que o procedimento pode oferecer e o que ele não pode”, reforça.

Saúde da pele

Dr. Laertes, adepto de técnicas avançadas como o Deep Plane Facelift, um tipo de lifting facial que traciona não apenas a pele, mas também a camada muscular e de gordura profunda, enfatiza que o estilo de vida é fundamental para minimizar o impacto do tempo no envelhecimento facial.

“Pacientes que cuidam bem da pele, com o uso de protetor solar e outros cuidados preventivos, tendem a obter resultados mais satisfatórios. Além disso, um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada e sem hábitos prejudiciais, como o tabagismo, faz toda a diferença na recuperação e na durabilidade dos resultados”, comenta.

A saúde geral também é um fator determinante. Antes de realizar o procedimento, é essencial que o paciente esteja em boas condições físicas e mentais, garantindo uma recuperação segura e tranquila.

Momento ideal

Para Dr. Laertes, o melhor momento para realizar o lifting facial é aquele em que o paciente sente que chegou a hora: “A decisão deve ser baseada no desejo genuíno de se sentir melhor e mais confiante, sem pressões externas ou comparações. Não há uma fórmula ou idade certa – o que importa é como você se sente em relação a si.”

Para quem considera o lifting facial, o Dr. Laertes oferece algumas recomendações fundamentais:

•Escolha um cirurgião plástico qualificado, de preferência membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

•Tire todas as dúvidas durante a consulta e alinhe expectativas realistas sobre os resultados.

•Certifique-se de que a decisão parte de um desejo pessoal, sem influências externas.

“Decidir com consciência e no momento certo para você é fundamental. O lifting facial não apenas rejuvenesce a aparência, mas também transforma a forma como você se vê e se sente. É um resgate da autoconfiança e da conexão com sua própria imagem”, afirma o especialista.

Sobre os resultados

O lifting facial, quando realizado no momento ideal e com um planejamento adequado, oferece resultados naturais e duradouros. Mais do que uma questão estética, ele tem o poder de resgatar a autoestima e melhorar o bem-estar do paciente.

“O melhor momento para cuidar de si é aquele em que você decide que merece. O lifting facial é uma oportunidade de rejuvenescer sem perder sua essência, sempre com um foco maior no equilíbrio entre a aparência e a felicidade interior”, conclui Dr. Laertes.

