Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), mais de um bilhão de toneladas de alimentos próprios para consumo foram descartadas em 2022. (Foto: Freepik)

O descarte de alimentos é uma realidade na maioria dos lares. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), mais de um bilhão de toneladas de alimentos próprios para consumo foram descartadas em 2022.

Além do que temos que jogar fora porque acabou estragando no fundo da geladeira ou do armário, também perdemos muitos alimentos por simplesmente não saber como aproveitar totalmente o que levamos para casa. Veja abaixo algumas dicas para ajudar a aproveitar melhor as frutas que compramos.

Semente do abacate

Há alguns anos, o abacate se tornou o queridinho de nutricionistas e dos consumidores ao redor do mundo. A fruta é uma ótima fonte de gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas, as chamadas gorduras boas, e pode ser consumida de diversas maneiras. O que muita gente não sabe é que o caroço e a pele do abacate, que normalmente jogamos fora, também podem ser utilizados no cotidiano.

É possível fazer uma farinha a partir da parte externa do caroço, por exemplo. Segundo Daiane Peixoto, nutricionista do projeto Favela Orgânica, que fornece oficinas e palestras sobre aproveitamento total dos alimentos, essa farinha é uma ótima fonte de substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias e antibacterianas, além de ajudar no processo de emagrecimento e controlar o açúcar no sangue.

Para fazer a farofa, basta higienizar o caroço do abacate e deixá-lo secando por 5 dias. Após a secagem, rale usando um ralador fino e espalhe os grãos em uma travessa para levar ao forno, onde serão torrados. A farinha pode ser adicionada à preparação de bolos e pães.

Casca de banana

Especialistas afirmam que a casca da banana tem efeitos positivos no funcionamento do organismo, e pode ser até mais benéfica do que a parte que normalmente consumimos. A nutricionista Priscilla Primi explica que as fibras insolúveis estão mais concentradas na casca do que na polpa. Esse tipo de fibra é fundamental para melhorar a digestão e o trânsito intestinal.

Estudo divulgado por pesquisadores da Índia revelou que as cascas de banana apresentam poder antibacteriano contra microrganismos relacionados a doenças periodontais, como a gengivite.

Na gastronomia, a casca de banana também tem diversas aplicações. Pode ser infusionada em água para preparar chás, usada em chutneys de sabor intenso, misturada com água e açúcar para criar doces ou batida no liquidificador para fazer vitamina, preservando ao máximo suas propriedades.

Daiane Peixoto recomenda usar a casca para fazer uma caponata, integrando o ingrediente na receita tradicional. Ela ressalta que o alimento é interessante não só pelo fator nutricional e sabor, mas também porque um cacho tem grande quantidade de casca para ser aproveitada.

Casca e bagaço do limão

Apesar de o limão estar incluído na dieta da maioria das pessoas, é interessante estar atento para as formas criativas de se usar a fruta.

As raspas da casca do limão, por exemplo, podem ser usadas para fazer temperos como o popular lemon pepper: leve as raspas raladas finas ou trituradas a uma air-fryer para que sequem lentamente. Depois, misture-as com pimenta-do-reino e um pouco de sal ou moa os ingredientes para que o óleo cítrico se solte da casca e penetre os grãos da pimenta, intensificando o sabor.

Também é possível ralar um pouco da casca da fruta por cima de doces e sobremesas para finalizar os pratos, potencializando o sabor deles. A chef do projeto Favela Orgânica, Regina Tchelly, recomenda lascas de limão. Basta cortar as cascas, tomando cuidado para evitar a parte branca, e levar a uma panela com caramelo para cristalizar por pelo menos três vezes.

Sementes de mamão

As sementes de mamão, embora não estejam tão presentes na dieta das pessoas quanto a polpa, também oferecem vários benefícios.

É aconselhável começar com uma pequena quantidade devido ao seu sabor forte e aumentar gradualmente. Também é possível esmagar as sementes e deixá-las em água para fazer uma bebida refrescante e rica em nutrientes, ou então misturar as sementes moídas com mel para formar uma pasta que pode ser consumida como suplemento.

As sementes moídas também podem ser misturadas com azeite de oliva, suco de limão e sal para fazer um molho para salada, ou então adicionadas aos molhos de massas ou carnes.

Casca de abacaxi

O abacaxi é ótima fonte de nutrientes, mas o que poucas pessoas sabem é que a casca também pode guardar várias substâncias interessantes para a saúde. Um estudo suíço publicado em 2024 mostra que ela é rica em cálcio, potássio, vitamina C e fibras, além de conter alto teor de água, o que ajuda a manter a hidratação.

A forma mais fácil de aproveitá-la é como suco, batendo a casca em um liquidificador com água. Outra possibilidade é misturar esse suco com bicarbonato de sódio peneirado para fazer uma marinada para amaciar a carne. As informações são do jornal O Globo.

