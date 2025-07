Esporte Liga das Nações de Vôlei: Brasil derrota Japão por 3 a 0 e lidera fase classificatória da VNL

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

O Brasil já garantiu a classificação e aguarda a definição dos demais jogos para conhecer seu adversário. Foto: Divulgação/Volleyball World

Na manhã desta sexta-feira (18), a Seleção Brasileira Masculina de vôlei conquistou uma vitória contundente sobre o Japão, por 3 sets a 0, na Liga das Nações (VNL). Com parciais de 25/21, 25/23 e 28/26, o time comandado por Renan Dal Zotto garantiu não apenas o triunfo, mas também a liderança da fase classificatória, avançando em primeiro lugar para o mata-mata do torneio.

Em um jogo marcado por consistência e poder de definição nos momentos decisivos, os centrais Flávio e Judson se destacaram como peças fundamentais da vitória brasileira. Ambos foram amplamente acionados pelo levantador Cachopa, que soube explorar com inteligência a fragilidade dos centrais japoneses. Do lado do Japão, os maiores pontuadores foram Tomita e Miyaura, que tentaram equilibrar o confronto, mas esbarraram na sólida defesa e no bloqueio verde-amarelo.

Agora classificados, os brasileiros aguardam a definição dos demais resultados da rodada para conhecer seu adversário na fase eliminatória da VNL. Antes disso, têm mais um compromisso pela etapa classificatória: encaram a Alemanha no próximo domingo (20), às 3h30.

O retrospecto entre as duas seleções é amplamente favorável ao Brasil. Foram seis confrontos até aqui e os brasileiros venceram todos, mantendo 100% de aproveitamento contra os alemães.

Com ritmo de jogo elevado, bons desempenhos individuais e controle emocional nas horas de pressão, a Seleção Brasileira reforça sua condição de favorita na busca pelo título da Liga das Nações. O próximo desafio poderá ser o mais importante até aqui — e a torcida já está em contagem regressiva.

