Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Mano Menezes terá retornos importantíssimos para enfrentar o Vasco da Gama.

Se Mano Menezes já considerava curta a pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o cenário agora é ainda mais apertado. Para o confronto contra o Vasco da Gama, o Grêmio terá apenas um dia de preparação. O único treino está marcado para esta sexta-feira (18), às 12h, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

A partida será realizada neste sábado (19), às 17h30min, em São Januário, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a derrota por 2 a 0 para o Alianza Lima, no Peru, a delegação gremista retornou à capital gaúcha na madrugada de quinta-feira (17). Os atletas que viajaram receberam folga ao chegarem em Porto Alegre, enquanto os jogadores que permaneceram na cidade treinaram normalmente no final da manhã, no CT Luiz Carvalho.

Mudanças no ataque

O técnico Mano Menezes pode promover alterações importantes no setor ofensivo. Na única atividade antes da partida, ele deve definir os 11 titulares que enfrentarão o Vasco. Como já antecipado pelo treinador, “Kike” Olivera e Braithwaite devem retornar à equipe.

O atacante uruguaio está recuperado da queimadura no pé sofrida em um acidente doméstico, enquanto o artilheiro da equipe superou um desconforto no tornozelo. Caso ambos sejam confirmados como titulares, André Henrique e o chileno Aravena devem começar no banco de reservas.

Provável escalação do Grêmio

Tiago Volpi (GOL); Igor Serrote (LD), Wagner Leonardo (ZAG), Kannemann (ZAG) e Marlon (LE); Dodi (VOL) e Villasanti (VOL); Alysson (PD), Edenilson (MEI) e Kike Olivera (ou Aravena) (PE); Braithwaite (ou André Henrique) (ATA).

