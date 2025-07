Inter Roger Machado completa 1 ano de Inter; veja como foi

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Os números de Roger Machado são bons e consistentes. Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Roger desembarcou em Porto Alegre no dia 18 de julho de 2024, sob olhares desconfiados. A origem no maior rival, o Grêmio, pesava. E os primeiros resultados não ajudaram: uma vitória, quatro empates e duas derrotas nas sete partidas iniciais, além da eliminação precoce na repescagem da Copa Sul-Americana.

Mas tudo começou a mudar a partir de 25 de agosto. O Inter engatou uma sequência impressionante de 12 vitórias e quatro empates, estabelecendo um recorde de invencibilidade na era dos pontos corridos. As atuações convincentes, como as vitórias por 3 a 1 sobre São Paulo e Atlético-MG fora de casa, e o triunfo no Gre-Nal, reacenderam o sonho da torcida. O título do Brasileirão não veio, mas a vaga na Libertadores foi garantida.

Com o início de 2025, Roger e o Inter tinham uma missão clara: reconquistar o Campeonato Gaúcho. Eram oito anos sem levantar a taça e sete títulos consecutivos do rival. A resposta veio com autoridade. Na final, o Colorado venceu o primeiro Gre-Nal por 2 a 0 na Arena, com uma atuação de gala.

O título estadual foi apenas o início de uma nova sequência invicta. Somando o Gauchão, o início do Brasileirão e da Libertadores, o Inter acumulou 17 jogos sem perder — com 11 vitórias e seis empates. As goleadas por 3 a 0 sobre Cruzeiro, no Brasileirão, e Atlético Nacional-COL, na Libertadores, reacenderam o sonho de uma temporada memorável.

No entanto, o calendário apertado e o desgaste físico começaram a cobrar seu preço. O desempenho caiu, e o Inter chegou a entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ainda que por apenas uma rodada, porém ficou bastante tempo devido a parada para a Copa do Mundo de Clubes.

Apesar disso, Roger conseguiu manter o time vivo nas copas. O Inter avançou às oitavas de final tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Na competição continental, o Colorado estava no chamado “grupo da morte”, ao lado de Bahia, Atlético Nacional e Nacional-URU. Nas duas últimas rodadas, o time mostrou força: venceu o Nacional por 2 a 0 em Montevidéu e virou sobre o Bahia por 2 a 1 no Beira-Rio, garantindo a classificação.

O reencontro com a vitória no Brasileirão veio no último sábado (12), contra o Vitória. O placar magro de 1 a 0, com gol no fim, não apagou as vaias da torcida durante a partida. Agora, o próximo desafio é contra o Ceará, neste domingo (20), e a expectativa é de uma atuação mais convincente — especialmente para celebrar o primeiro ano de Roger no comando técnico.

Os números de Roger Machado são bons e consistentes. Em 2024, em seu primeiro ano, o Inter teve 26 partidas, 13 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, resultando num aproveitamento de 60,2%. Já em 2025 já teve 33 partidas, 17 vitórias, 10 empates e 6 derrotas, conseguindo superar o último ano no quesito aproveitamento, chegando a 61,6%. Os números totais do Roger Machado também mostra uma consistência, são 59 jogos, 30 vitórias, 18 empates e apenas 11 derrotas, tendo 61% de aproveitamento.

Séries de invencibilidades

25/08/2024 a 24/11/2024 – 16 jogos: 12 vitórias e 4 empates

22/01/2025 a 13/04/2025 – 17 jogos: 11 vitórias e 6 empates

Roger Machado completa seu primeiro ciclo no Inter com saldo positivo, apesar dos desafios recentes. A torcida, exigente como sempre, espera que o segundo ano venha com mais consistência e, quem sabe, com uma taça continental para coroar o trabalho.

