Esporte Liga Gaúcha de Ciclismo realiza prova para ajudar no tratamento de policial militar contra o câncer

Por Marcelo Warth | 31 de julho de 2023

Cristiane Bassichetti (C), do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, ficou emocionada com o carinho dos atletas Foto: Divulgação Cristiane Bassichetti, do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, ficou emocionada com o carinho dos atletas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Liga Gaúcha de Ciclismo realizou uma prova para auxiliar a soldado Cristiane Bassichetti, do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, na luta contra um câncer agressivo. O evento solidário ocorreu no distrito de Itapuã, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no dia 23 de julho.

Segundo o presidente da Liga, Gilmar Zenger, a prova alcançou o seu objetivo e foi “uma demonstração de carinho e solidariedade por parte dos atletas que compareceram em bom número”.

A brigadiana ficou emocionada com a mobilização dos atletas. A policial, de 36 anos, é natural de União da Vitória (PR). Ela vive há 15 anos no Rio Grande do Sul.

O câncer iniciou nas mamas e, rapidamente, se espalhou para outros órgãos. O alto custo dos medicamentos dificulta o tratamento da doença. O dinheiro arrecadado com as inscrições dos ciclistas foi doado para a soldado.

A prova teve um desfecho tranquilo e sem quedas. O vencedor no geral, Vilarbo Junior, percorreu os 82 quilômetros em 2h03hmin, com velocidade média de 40,15 km/h.

Já o veterano Mário Flôres, de 60 anos, surpreendeu por sua performance, conquistando a terceira colocação no geral e o segundo lugar na sua categoria.

Resultado por categorias:

Categoria Principal

1° Lug. Everson Camilo

2° Lug. Amílcar do Amaral

3° Lug. Reginaldo Vasconcelos

4° Lug. Bernardo Barcelos

5° Lug. Maicon Michelon

Categoria Master B

1° Lug. Vilarbo Junior

2° Lug. Mário Flores

3° Lug. Karli Heller

4° Lug. Alencar Wachter

5° Lug. Evaldo Conceição

Categoria Master C

1° Lug. Ivo Birigui

2° Lug. Flávio Machado

3° Lug. José Albenir

4° Lug. Paulo Alves

Categoria Estreante

1° Lug. Matheus Krupp

2° Lug. Artur Pereira

3° Lug. Andress Viera

4° Lug. Alexandre Estima

Categoria Speed Feminino

1° Lug. Daniela Chiaramonte

2° Lug. Fernanda Castro

3° Lug. Priscila Corso

Categoria Veteranos

1° Lug. Arizelmar Silva

2° Lug. Pedro Cardoso

3° Lug. João Luiz

Categoria mtb Masculino

1° Lug. Regis Machado

2° Lug. Leandro Machado

3° Lug. Maicon Machado

