Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

Foto: Divulgação

Gravataí inicia, nesta segunda-feira (31), um projeto pioneiro no Rio Grande do Sul para fazer um diagnóstico e aprimorar as políticas públicas voltadas aos idosos.

O prefeito Luiz Zaffalon lança, em seu gabinete, o estudo Gravataí: Uma Senhora Cidade, Um Senhor Futuro. O trabalho será desenvolvido pelo Instituto Moriguchi, um centro de estudos do envelhecimento, e pela SeniorLab, que atua com foco no mercado e consumo 60+.

A primeira fase do trabalho contemplará a realização de um diagnóstico sobre a situação dos idosos, incluindo indicadores sociais públicos e análise dos serviços municipais da prefeitura de Gravataí que dialogam com essa faixa etária.

“Graças aos avanços sociais e à medicina, as pessoas estão vivendo mais, o que é muito bom. Cabe ao Poder Público, então, se antecipar a essa transformação da sociedade, adaptando a cidade para oferecer serviços mais adequados e eficientes. É o que estamos fazendo em Gravataí com este projeto: preparando a cidade para proporcionar mais bem-estar às pessoas com 60+, que têm uma série de direitos que precisam ser respeitados”, comentou o prefeito.

Diretor do Instituto Moriguchi, João Senger explicou que o objetivo do projeto é entender como vive a população idosa e como o município de Gravataí pode se relacionar melhor com esse público.

O estudo incluirá a identificação do perfil socioeconômico, com dados sobre escolaridade, doenças, expectativa de vida, vulnerabilidades, riscos e vítimas de violência. Também serão mapeadas eventuais desigualdades sociais entre quem vive nas áreas urbana e rural. O trabalho consistirá em análise de dados públicos e realização de pesquisas com a população. Está prevista uma imersão técnica nas secretarias municipais para identificar as principais demandas.

