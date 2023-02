Bruno Laux Ligação para a Ucrânia

Por Bruno Laux | 20 de fevereiro de 2023

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Lula irá conversar por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após o feriado de Carnaval. Um possível processo de mediação para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia deve ser discutido na ligação.

Ligação para a Ucrânia II

Desde a posse de Lula, no atual mandato na presidência da República, Zelensky já havia solicitado uma conversa com o chefe de Estado brasileiro. A ligação foi acertada após o encontro dos chanceleres de ambos países durante a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

Indústria Leiteira

Durante a primeira reunião de 2023 do Conselho da Agroindústria, o Sindicato da Indústria de Laticínios do RS salientou a necessidade de políticas públicas dos governos estadual e federal para a proteção da indústria leiteira gaúcha frente a outros países do Mercosul. A entidade destaca que os incentivos ao setor realizados no Uruguai e na Argentina podem servir de estímulo para que o Brasil ofereça maior atenção ao assunto.

Oferta recusada

O ex-comandante do Exército, Júlio Arruda, o qual foi recentemente demitido pelo presidente Lula, recusou um cargo nos Estados Unidos oferecido pelo chefe de estado antes do desligamento. Na conversa com o presidente, ele teria negado a oferta alegando que gostaria de passar mais tempo com a família.

Aguardando a justiça

O governador afastado do DF, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou em sua conta do Twitter que não deseja que apoiadores realizem atos públicos pela sua volta ao cargo. Ele pede para que aqueles que desejam manifestar-se publicamente pelo seu retorno, não o façam, mas que confiem na justiça e aguardem a apuração dos fatos com “a calma e serenidade que o momento exige”.

Alerta de protestos

A manifestação de Ibaneis surge após a organização de um ato político a favor do retorno do governador afastado ter sido detectado pela subsecretaria de Operações Integradas da Secretaria de Segurança do DF. Forças de segurança da capital federal, incluindo as polícias legislativas da Câmara e do Senado, estiveram reunidas para tratar da preparação para os possíveis atos.

Fundo de Participação dos Municípios

O Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão liminar que proíbe o uso dos dados do Censo Demográfico de 2022, o qual ainda está incompleto, para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios de 2023. A partir da liminar do ministro Ricardo Lewandowski, o coeficiente aplicado em 2018 segue sendo utilizado de referência até a conclusão do recenseamento em curso.

Invalidação de medida

A proibição do exercício de atividades e expressões religiosas na Terra Indígena Yanomami durante o decreto de estado de emergência na região foi questionada no STF pelo partido Podemos. A legenda pede a invalidação da medida, alegando que ela limita garantias fundamentais de forma injustificada, violando a laicidade do Estado e liberdades previstas na Constituição Federal.

Carpas da Alvorada

O Palácio do Planalto tem recebido currículos de especialistas em cuidados com carpas ornamentais, após a morte dos peixes do tipo no espelho d’água do Palácio da Alvorada. Além disso, membros da comunidade japonesa no Brasil ofereceram ao governo a doação de um novo cardume de carpas.

Pedido de impeachment

O senador Carlos Heinze (PP-RS) está entre os parlamentares que protocolaram em conjunto no Senado um pedido de impeachment do ministro do STF, Luís Roberto Barroso. A destituição é justificada, dentre outros motivos, pelo fato de Barroso não ter se declarado impedido de participar de julgamentos no âmbito da operação Lava Jato que envolviam o presidente Lula, em função de sua proximidade com o advogado do investigado.

Estudo hidrográfico

O governo do RS deve realizar nesta semana uma licitação para a elaboração de um estudo comparativo de alternativas para o aumento da segurança hídrica na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. A ação busca encontrar intervenções estruturais e não estruturais para regularizar vazões e equilibrar o balanço hídrico da bacia hidrográfica analisada.

Prevenção

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS determinou o cancelamento de 90 dias, a contar do dia 17 deste mês, de todos os torneios de canto e exposição de pássaros nativos e exóticos no Estado. A medida surge em prevenção a casos de gripe aviária que têm ocorrido em países da América do Sul.

