Ligações de spam? Aprenda a silenciar chamadas de números desconhecidos no WhatsApp

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

As chamadas de desconhecidos podem ser bloqueadas e silenciadas por meio das configurações de privacidade. (Foto: Reprodução)

Muitas pessoas se perguntam como silenciar chamadas de números desconhecidos no WhatsApp, para não serem incomodadas por contatos que podem ser spam ou indesejados. O aplicativo de mensagens é um dos mais populares no Brasil e do mundo, mas permite que qualquer pessoa com seu número possa realizar ligações. No entanto, as chamadas de desconhecidos podem ser bloqueadas e silenciadas por meio das configurações de privacidade.

Silenciar chamadas de números desconhecidos é mais fácil do que parece. Recentemente, o aplicativo Meta introduziu um botão que evita esse problema. Esta é a opção “Silenciar chamadas de números desconhecidos”, que pode ser encontrada nas configurações de privacidade do aplicativo e ativado com os seguintes passos:

– Abra o aplicativo WhatsApp.

– Pressione os três pontos localizados no canto superior direito e selecione “Configurações”.

– Selecione “Privacidade”, depois “Chamadas” e ative a função “Silenciar chamadas de números desconhecidos”. A função estará ativa quando o botão ficar verde.

Ao ativar esse recurso do WhatsApp, o aplicativo silenciará todas as chamadas de números não registrados na sua lista de contatos. No entanto, elas ainda serão exibidas na aba de chamadas e notificações do aplicativo.

Segurança

O WhatsApp, disponível para Android e iPhone (iOS), é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo. No entanto, para garantir a segurança das suas conversas e evitar golpes, é essencial adotar algumas medidas de proteção. Recursos como autenticação em duas etapas, bloqueio por biometria, criptografia de backup e notificações de segurança ajudam a manter seus dados protegidos. Confira, a seguir, algumas dicas essenciais para reforçar sua privacidade e utilizar o WhatsApp tranquilamente.

– Ativar verificação em duas etapas: Habilitar a verificação em duas etapas no WhatsApp adiciona uma camada extra de segurança, impedindo que invadam seu número, leiam suas conversas ou apliquem golpes nos seus contatos. Esse recurso opcional permite que você defina um código de seis dígitos, que será solicitado periodicamente pelo aplicativo. Além disso, essa senha será solicitada quando for necessário confirmar seu número de telefone novamente, dificultando o acesso não autorizado ao seu perfil e evitando a clonagem do seu número.

Para ativar o recurso, abra o app e acesse as configurações. Em seguida, vá em “Conta” e selecione “Confirmação em duas etapas”. Toque em ativar e defina um PIN de seis dígitos. Ainda é possível cadastrar um e-mail de recuperação, permitindo o acesso à sua conta caso esqueça o código.

– Trancar conversas: Garantir conversas privadas pode ser essencial caso seu celular caia em mãos erradas. Com a função de trancar, somente o dono da conta poderá acessar os conteúdos, utilizando o reconhecimento facial ou a biometria. Além disso, os chats bloqueados ficam em uma aba separada, na pasta “Conversas trancadas”. O recurso também oculta as notificações, garantindo mais privacidade. Para ativar a funcionalidade, toque e segure na conversa desejada, depois toque no ícone de três pontinhos e selecione “Trancar conversa”. A partir de então, somente você poderá acessá-la com o seu desbloqueio.

– Verificar lista de dispositivos conectados: Usar o WhatsApp Web é uma ótima opção para quem acessa o aplicativo pelo computador, facilitando conversas e o envio de arquivos. No entanto, caso esqueça de se desconectar em um dispositivo público, sua privacidade pode estar em risco. Para evitar esses casos, basta encerrar uma sessão remotamente direto no app. Para isso, toque nos três pontinhos no lado superior direito e selecione “Dispositivos conectados “. Então, verifique a lista de acessos e pressione na sessão que deseja desconectar.

– Ativar as notificações de segurança: Ativar as notificações de segurança no WhatsApp pode ajudar a proteger suas conversas e evitar golpes. Esse recurso alerta sempre que o código de segurança de um contato for alterado, o que pode indicar que ele reinstalou o aplicativo ou trocou de smartphone. Esse código confirma que suas mensagens seguem protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Acesse as suas configurações, depois vá em “contas” e em “Notificações de segurança”. No final da tela, habilite a opção “mostrar notificações de segurança neste dispositivo”. Feito isso, um aviso será exibido sempre que houver uma mudança nesse código.

