Cabral ficou surpresa quando a Globo anunciou que a novela seria reprisada no horário nobre e sentiu um certo receio em relação a isso. A intérprete da heroína Griselda não tinha certeza sobre como os telespectadores receberiam a novela em 2020, nove anos depois de sua exibição original.

“No início eu fiquei um pouco reticente, a gente nunca sabe. Apesar de ter feito muito sucesso na época, a gente não sabe como o público vai receber [as histórias]”, disse a atriz em entrevista a Rodrigo Bocardi no SP1.

Agora, no entanto, ela tem passado o período de isolamento social em casa e tem conseguido curtir a novela com tranquilidade. “Eu sento e me distancio, eu tô de público. Me divirto com Marcelo Serrado e Christiane Torloni, me divirto com todos, me emociono. [Penso] ‘Gente fui eu que fiz e estou chorando?’. É prazeroso demais, um alento”, comentou Lilia.

Fina Estampa tem repercussão mista: enquanto críticas à novela viralizam nas redes sociais e parte do público pede a volta de Amor de Mãe, Lilia Cabral afirma que recebe muitas mensagens de fãs da novela.

“Muita gente fala pra mim como é bom terminar a noite, dizem que esperam o dia inteiro pra assistir à novela. Pra mim foi um alento no coração do artista, de todos nós atores que participamos da novela. É com muito carinho que eu recebi e continuo recebendo todas [mensagens de] pessoas que fazem questão de demonstrar o quanto essa novela tá fazendo bem. Fico feliz e agradecida”, concluiu ela.

