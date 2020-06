Magazine Os atores Marcello Antony e Max Fercondini curtem o verão europeu

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Marcello Anthony, Tulio Dek e Max Fercondini. (Foto: Reprodução/Instagram)

Marcello Antony, que está longe da televisão brasileira desde 2017, quando fez Malhação: Viva a Diferença e se mudou para Portugal com a família, apareceu em um clique raro curtindo o verão europeu ao lado de Max Fercondini. Foi o apresentador e velejador de 34 anos que compartilhou o clique com o veterano de 55 anos, em uma vinícola do Algarve, neste domingo (21).

“Hoje vim visitar meu amigo Tulio Dek em sua vinícola no Algarve na companhia de outro amigo e irmão Marcello Antony”, disse Max no Intagram. Na imagem, os dois estão sem camisa e de bermuda, gargalhando, com o amigo entre eles.

Marcello, que foi para Portugal com a mulher, Carolina Villar, e os quatro filhos, para atuar na novela Valor da Vida, da TVI, contou ano passado um episódio de assédio vivido por ela em Lisboa. “Como eu falo… não é um mundo perfeito. Mas a minha mulher tomou um tapa na cara de uma senhora no supermercado, sem qualquer razão. Ela também foi agarrada por dois portugueses nas festas de junho, em Alfama. Eles apalparam a bunda dela e a beijaram meio à força”, relatou ele.

O ator é pai de Francisco, de 17 anos, e Stéphanie, de 20 anos — filhos da ex-mulher, a atriz Mônica Torres — ; e padrasto de Lucas, de 19 anos, e Louis, de 15 anos, de um relacionamento anterior de Carolina. Os dois têm ainda Lorenzo, de 8 anos.

