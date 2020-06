Magazine Glória Maria compartilha sua vitória contra o tumor no cérebro

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Gloria publicou uma foto sorrindo ao lado de suas duas filhas. (Foto: Reprodução/Instagram)

A jornalista e apresentadora Glória Maria comemorou a vitória contra um tumor no cérebro em sua conta no Instagram. Ela publicou uma foto sorrindo ao lado de suas duas filhas, agradeceu o apoio e o carinho de todos que torceram por sua recuperação e disse que continuará com o tratamento por mais um tempo, mas como uma medida de “reforço e proteção”.

Veja o que a comunicadora escreveu: “Meus bebês cresceram. Mas depois de 8 meses longe de tudo me recuperando já podemos comemorar e brincar! Graças a DEUS venci essa batalha. O tratamento ainda continua por um tempinho, mas só como reforço e proteção!!!!! Obrigada a vocês que rezaram e torceram por mim todo esse tempo! Essa energia funcionou”.

Glória Maria descobriu o tumor no ano passado, após desmaiar e bater com a cabeça em uma quina de sua casa. Quando foi ao hospital realizar um curativo e verificar se estava tudo bem, foi submetidas a exames que constataram o problema.

A apresentadora tinha tumor de alta expansividade no cérebro, algo que, segundo ela, poderia matar em semanas. “Eu escapei porque, em volta dele, criou-se um edema e uma inflamação que me fez desmaiar. Se eu não tivesse desmaiado e aberto a cabeça, estaria morta agora”, afirmou em uma entrevista no final do ano passado ao jornal O Globo.

Após meses afastada da TV, Glória Maria fez uma participação recente no programa Globo Repórter. Junto com outros jornalistas negros da Rede Globo, ela falou sobre um tema muito relevante e em destaque no momento: o racismo.

