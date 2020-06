Magazine Maisa pede respeito após mais perguntas sobre vida sexual: “É meu direito”

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Após mais questionamentos sobre sua vida sexual, Maisa Silva postou um longo desabafo em seu Instagram no último sábado (20). A artista criticou as perguntas sobre o que ela faz ou deixa de fazer com o namorado, Nicholas Arashiro, ambos com 18 anos.

“Há muito tempo tive que me manisfestar no Twitter para pararem de perguntas sobre minha vida sexual a cada foto que eu postava com meu namorado. Por não acreditar que seja uma coisa coerente de se fazer. Acho muita falta de maturidade tratarem sexo como esse grande tabu e como se fosse algo errado, algo incomum. De repente, é para alguns.. Mas, mesmo assim, não sou obrigada a dar qualquer satisfação sobre minha vida sexual/sexualidade para ninguém. É uma coisa que diz respeito a mim. Eu sou uma figura pública, mas o meu corpo não é”, reclamou ela.

Maisa também lembrou da pandemia de Covid-19 e que no meio de tantos mortos pela doença ela tem que se pronunciar sobre sua vida particular. “Não acho justo tratarem minha vida sexual como se ela não fosse minha e privada. É meu direito escolher o que eu vou ou não compartilhar com vocês. Respeitem, por favor”, completou ela.

