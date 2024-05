Porto Alegre Limpeza interna do Mercado Público de Porto Alegre é retomada

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Prédio histórico foi invadido pelas águas do Guaíba durante a enchente na Capital Foto: Gustavo Garbino/PMPA Prédio histórico foi invadido pelas águas do Guaíba durante a enchente na Capital. (Foto: Gustavo Garbino/PMPA) Foto: Gustavo Garbino/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A limpeza da área interna do Mercado Público de Porto Alegre foi retomada nesta terça-feira (28) após uma paralisação devido às chuvas. Os serviços incluem remoção do lodo por meio de hidrojateamento e auxílio de caminhão-pipa, além da desinfecção do local.

O prédio histórico foi invadido pelas águas do Guaíba durante a cheia do lago. Em uma segunda etapa, os permissionários poderão avaliar os prejuízos e realizar o descarte de resíduos com o auxílio do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana).

“Precisamos retomar as atividades do Mercado Público o mais rapidamente possível, tanto para os mercadeiros e funcionários como para os cidadãos porto-alegrenses, que têm uma relação de carinho com nosso mercado”, disse o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa.

Desinfecção

A Vigilância Sanitária Municipal esteve no prédio para orientar o processo de desinfecção e também as diretrizes de saúde aos permissionários e trabalhadores. “É essencial que os mercadeiros saibam como realizar o descarte correto do material que será retirado do local”, alertou a chefe do órgão, Denise Garcia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/limpeza-interna-do-mercado-publico-de-porto-alegre-e-retomada/

Limpeza interna do Mercado Público de Porto Alegre é retomada

2024-05-28