Mundo Limusine usada por Joe Biden no Rio de Janeiro é considerada um bunker sobre rodas e tem até estoque de sangue

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Carro é equipado com sistema de segurança avançado, blindagem à prova de balas e possui até tanques de oxigênio. (Foto: Doug Mills/NYT)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, adota um esquema rigoroso de segurança em todas as viagens oficiais. Em território nacional pela primeira e última vez como chefe de Estado para a Cúpula do G20, a situação não foi diferente.

Além de barreiras com reforço policial e escolta na região onde está hospedado, na Zona Sul do Rio, Biden trouxe uma limusine apelidada de “The Beast”. O veículo, descrito como um “bunker sobre rodas”, é equipado com sistema de segurança avançado, blindagem à prova de balas e até estoque de sangue para emergências.

Segundo a Business Insider, o carro possui sistema de visão noturna, capacidade de disparar gás lacrimogêneo e maçanetas que podem ser eletrificadas para evitar acessos não autorizados. Além de um sistema de comunicação avançado com os agentes do Serviço Secreto.

Para acompanhar o presidente Biden, as limusines presidenciais são transportadas por aeronaves de carga militar, como os C-17 da Força Aérea dos EUA.

A carroceria é composta por uma sobreposição de camadas de aço, cerâmica e titânio. De acordo com a Business Insider, a blindagem do carro possui cerca de 20 cm de espessura e é resistente a explosões e ataques bioquímicos.

O veículo também é equipado com tanques de oxigênio e um estoque de sangue compatível com o tipo sanguíneo do presidente. O carro tem capacidade para levar até sete passageiros, já contando com o motorista. Quando está fora dos EUA, a limusine presidencial exibe, no lado esquerdo, a bandeira do país anfitrião.

Ao menos 25 hotéis, de Copacabana (principalmente) até a Barra da Tijuca, serão residências temporárias de participantes da cúpula, que acontece no Museu de Arte Moderna (MAM). O presidente americano Joe Biden e o chinês Xi Jinping estão no nível cinco de segurança, considerado o mais elevado.

Além da escolta para levar os líderes aos hotéis e ao local do evento, agentes da Polícia Federal, Civil e Exército passaram o domingo realizando varreduras antibomba para evitar qualquer risco nos locais onde os líderes ficarão hospedados.

A região onde as delegações ficarão hospedadas conta com restrição de espaço aéreo, monitorado pela Força Aérea Brasileira. O perímetro mais próximo do Museu de Arte Moderna (MAM) terá espaço aéreo exclusivo para drones que fazem a segurança das delegações.

