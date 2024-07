Porto Alegre Linha de ônibus A60 volta a operar a partir desta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Ela havia sido desativada, momentaneamente, em razão da enchente histórica de maio Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

A partir desta quinta-feira (25), volta a circular, em dias úteis, a linha de ônibus A60 – Alimentadora Triângulo/Assis Brasil/ Fiergs até Fernando Ferrari, em Porto Alegre. Ela havia sido desativada, momentaneamente, em razão da enchente histórica de maio.

A A60 faz 8 viagens partindo do Terminal Triângulo, passando pela rua Baden Powell até a avenida Sertório e retornando para a avenida Assis Brasil, por onde segue até a avenida Fernando Ferrari. E faz 9 viagens seguindo pela avenida Assis Brasil até a avenida Sertório, onde se dirige para a rua Baden Powell e retorna para a Assis Brasil, se dirigindo até o Terminal Triângulo.

Há a possibilidade de verificar os horários de ônibus pelo WhatsApp do 156. Basta clicar no menu 4 “Trânsito e Transporte (EPTC)” e em seguida no submenu 2 “Ônibus: Linhas e Horas”. Para utilizar o serviço, é necessário salvar no celular o número (51) 3433-0156 e mandar qualquer mensagem para ele no WhatsApp.

