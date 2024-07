Olimpíada Argentina perde para o Marrocos na estreia da Olimpíada; jogo é marcado por confusão e adiamento de 2 horas

Partida foi interrompida por atos de vandalismo e invasão de campo de torcedores.

A estreia do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi marcada por uma grande polêmica. A partida entre Argentina e Marrocos, disputada em Saint-Étienne, foi interrompida por quase duas horas por atos de vandalismo e invasão de campo de torcedores. No retorno, com apenas três minutos jogados com estádio vazio, os africanos venceram por 2 a 1.

Nos acréscimos da primeira etapa, El Khannouss recebeu belo passe pelo lado direito da área, chegou à linha de fundo, e cruzou para a conclusão de Rahimi. Logo no início do segundo tempo, o Marrocos tratou de complicar mais a situação para a favorita Argentina. Akhomach sofreu falta de Soler na área e o juiz marcou a penalidade. Rahimi chutou rasteiro e fez o seu segundo gol na partida.

A Argentina não demorou a diminuiu o placar e colocou fogo na partida. Soler apareceu na área inimiga e, após cruzamento da direita, chutou cruzado. Simeone, que começou a partida na reserva, completou na segunda trave para fazer 2 a 1 aos 22 minutos. De forma surpreendente, o juiz deu 15 minutos de acréscimos renovando a esperança dos argentinos de buscar o empate. Na base da pressão, o empate até saiu em um lance chorado, em rebote do travessão, mas após longa análise do VAR, feita durante a interrupção da partida, o gol foi anulado por impedimento.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) insistiu em retomar a partida, mesmo após a invasão. Ela foi reiniciada com a análise do segundo gol argentino, marcado por Molina. A revolta começou após a arbitragem decidir dar os minutos extras no segundo tempo. A Argentina se lançou ao ataque nos três minutos finais na retomada do jogo. Sem conseguir produzir nenhum lance de perigo, acabou derrotada por Marrocos, que chegou a abrir 2 a 0 no marcador e segurou a vantagem pelo restante da disputa.

No outro confronto do dia, a Espanha derrotou o Uzbequistão. Após levantamento na área pelo lado esquerdo, a bola foi desviada no bico da pequena área. Pubill acompanhou o lance e chutou de pé direito para deixar os espanhóis em vantagem, aos 28 minutos.

A igualdade, porém, veio antes do intervalo. Hamraliev foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. O atacante Shomurodov foi para a cobrança e, com um chute rasteiro, fez 1 a 1 aos 47 minutos. Na etapa final, porém, os espanhóis garantiram o triunfo de 2 a 1 com um gol de Sérgio Gómez.

As quatro seleções voltam a campo para cumprir a segunda rodada neste sábado (27). No Grupo B, Argentina tenta a primeira vitória no torneio diante do Iraque enquanto o Marrocos enfrenta a Ucrânia. Na Chave C, a Espanha joga contra a República Dominicana e o Uzbequistão encara o Egito.

