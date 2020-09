Porto Alegre Linhas de ônibus terão tabela horária ampliada a partir desta quarta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

(Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) anunciou a ampliação da oferta das linhas de ônibus T1, T7, T11, T12 e T12A, a partir desta quarta-feira (09), em Porto Alegre.

Conforme a EPTC, os ajustes são realizados para melhor atender os usuários em razão da demanda atual de passageiros. Veja as mudanças na tabela horária:

T1 – Ampliação de uma viagem no sentido Sul-Norte no horário das 5h15;

T7 Nilo/Praia de Belas – Aumento de duas viagens o dia todo entre 6h14 e 8h04. O intervalo médio entre viagens diminuirá de 14 min para 11 min;

T11 3ª Perimetral – Aumento de dez viagens ao longo do dia. No pico da manhã, mais uma viagem no sentido Norte-Sul. No sentido Sul-Norte, mais três viagens, com diminuição do intervalo entre viagens de 13 min para 10 min em média. No pico da tarde, mais três viagens entre as 16h e 19h30, com diminuição do intervalo de 16 min para 13 min;

T12 Restinga/Cairu – Aumento de sete viagens ao longo do dia. Pela manhã, mais uma viagem às 9h no sentido Norte-Sul. No sentido inverso, Sul-Norte, mais uma viagem entre as 7h12 e 8h40, com redução do intervalo, em média, de 25 min para 20 min. À tarde, mais quatro viagens no sentido Norte-Sul, entre 15h45 e 18h15, com redução de intervalos, em média, de 25 min para 16 min. No sentido Sul-Norte, mais uma viagem entre 17h05 e 8h05.

T12A Restinga /PUC – Aumento de uma viagem no sentido Sul-Leste, às 18h55, com saída da Restinga.

