Economia Liquida Porto Alegre tem melhor resultado em três anos, aponta CDL POA

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

Retorno ao patamar de comercialização de 2019 foi uma das maiores vitórias para lojistas, que ainda se recuperam da crise.

A 25ª edição do Liquida Porto Alegre, encerrada neste sábado (26), é considerada uma das mais importantes dos últimos tempos. Em um momento de retomada da economia, a participação dos lojistas superou a edição de 2019, quando 4,5 mil comerciantes aderiram à campanha. Após dois anos difíceis para o comércio e o setor de serviços devido às restrições impostas pela pandemia, as vendas superaram patamares pré-pandêmicos e ficaram equiparadas a 2019, conforme a CDL POA.

É o que garante Carlos Klein, proprietário da loja de vestuário masculino Via Condotti, que teve um resultado surpreendente durante os dias da promoção. “O Liquida Porto Alegre foi o momento em que mais nos aproximamos do período pré-Covid-19. Seja em número de clientes na loja, faturamento, ticket médio e número de peças por atendimento. Sentimos um consumidor mais seguro e confiante, aproveitando as promoções, inclusive, adicionando nas suas compras itens não procurados inicialmente, mas com preços atrativos. O sentimento é de que a edição deste ano veio para marcar um momento de virada no varejo da cidade. Estávamos precisando muito deste impulso”, declara o lojista.

O proprietário do Hot Pepper Sex Shop, Rodrigo Albuquerque, reforçou a importância do Liquida para as suas vendas de fevereiro, que, neste ano, já superam em 10% o mesmo mês do ano passado. “Levamos muito a sério as promoções nas quais nos engajamos. No Liquida, oferecemos descontos agressivos nos produtos e nas formas de pagamento. O Liquida Porto Alegre é uma boa ferramenta que ajuda o comércio e o varejo a focarem em uma promoção e a manterem o consumidor motivado”, explica Rodrigo.

A presença em 85 bairros da cidade e nos mais diversos segmentos, como gastronomia, serviços, vestuário, farmácias, móveis, beleza, pets, sex shop, chegando até a nichos religiosos, à área de moradias compartilhadas – os colivings – e à venda de espaços físicos de armazenamento – os self storages, ajudaram a garantir a abrangência, a acessibilidade e o sucesso do Liquida Porto Alegre. Desde a loja mais ao Sul da Capital, como a que vende roupas infantis, femininas e masculinas, a Bella Modas, no Lami, até grandes redes de farmácias, o Liquida esteve presente. Uma campanha de mídia consistente e a sensibilidade da imprensa em abrir espaço também deram suporte ao sucesso da promoção.

Para Patrick Rosa, gerente de uma das lojas do Magazine Luiza no Centro Histórico, a repercussão dos veículos de comunicação e os investimentos em mídia foram fundamentais no impulsionamento das vendas. “Com certeza, o Liquida Porto Alegre contribuiu muito para os resultados positivos do período. Percebemos que a comunicação de mídia atraiu mais clientes e colaborou para resultados mais satisfatórios, superiores em relação aos anos anteriores, principalmente, se compararmos ao período de pandemia. O Liquida superou nossas expectativas”, detalhou Patrik.

Na avaliação do presidente da CDL POA, Irio Piva, houve muito engajamento e boas ofertas: “O Liquida Porto Alegre cumpriu seu papel de movimentar o comércio e estimular novos negócios no mês de fevereiro. Os lojistas entenderam a importância da Campanha como uma ferramenta de vendas, e o consumidor percebeu a qualidade das promoções e fez boas compras”, conclui. O vice-presidente da Entidade e coordenador da Campanha, Carlos Frederico Schmaedeck, salienta que as expectativas foram alcançadas: “Temos retorno de centenas de lojistas que fizeram bons negócios e bateram as metas de vendas que previam. De modo geral, os consumidores também fizeram boas compras, porque encontraram uma variedade muito grande de lojas onde podiam aproveitar as ofertas. Estamos muito satisfeitos”, conclui o dirigente.

