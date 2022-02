Porto Alegre Incêndio atinge subestação da CEEE na Região Metropolitana de Porto Alegre; clarões no céu chamaram atenção de moradores

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

Porto-alegrenses fizeram registros no Twitter. Foto: Reprodução Fato ocorreu por conta de curto-circuito em uma subestação de energia da CEEE Equatorial em Viamão, na Região Metropolitana. (Foto: Reprodução/MetSul) Foto: Reprodução

Na noite deste domingo (27), diversos moradores se assustaram ao virem fortes clarões pelo céu de Porto Alegre e região. O que chamou atenção, segundo os relatos, foi a mudança brusca do céu como se “várias luzes estivessem piscando ao mesmo tempo” em tons de azul e laranja.

Isso ocorreu por conta de curto-circuito que provocou um incêndio em uma subestação de energia da CEEE Equatorial em Viamão, na Região Metropolitana. Segundo informações da empresa, um raio atingiu o local. Por volta das 22h30min, o fogo na subestação foi controlado e o que se via era muita fumaça decorrente do fogo no mato no entorno.

Internautas fizeram registros no Twitter:

O quê que tá acontecendo no céu de Porto Alegre? Tá maluco, que bagulho sinistro 😱 pic.twitter.com/vVQ3Kqork1 — Lucas Dalenogare (@dalenogol) February 27, 2022

Estou em Alvorada, a direção do clarão fica em Viamão @metsul pic.twitter.com/pjy3vDiFjX — Sandro Mauricio 🇦🇹 (@smauricio13) February 27, 2022

Os técnicos da empresa se dirigiram para a subestação para realizar os reparos, enquanto o fornecimento de energia para os moradores foi recomposto por manobras na rede elétrica. O fornecimento foi interrompido também pelos ventos fores, principalmente nas cidades de Porto Alegre, Viamão, Pelotas e Encruzilhada do Sul. Na Capital, notaram-se mais registros nos bairros da região do centro, em Praia de Belas e Menino Deus, por exemplo.

Além disso, para a empresa de meteorologia, MetSul, as nuvens baixas podem ter favorecido que os clarões fossem mais percebidos em locais a mais de 30 quilômetros. O temporal teve raios e rajadas de vento que alcançaram velocidades ao redor de 80 km/h, sendo que toda a instabilidade é derivada de intensas áreas formadas no Rio Grande do Sul com o calor e a umidade.

Ainda não há como estimar o prazo preciso para volta da energia, por conta da complexidade e execuções específicas de serviços. Até agora não foi informado quantos clientes estão impactados com a falta de luz. Em Porto Alegre, o dia começo chuvoso e com instabilidades.

