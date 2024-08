Rio Grande do Sul Liquidações abrem caminho para ampliar venda dos produtos de inverno no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Federação aponta que estratégia já tradicional do período ajuda lojistas e consumidores Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Faltando cerca de um mês para o final do inverno, o comércio gaúcho começa a realizar as liquidações dos produtos que são consumidos durante a estação mais fria do ano, buscando a redução do estoque desses artigos e sua troca por itens destinados às temperaturas mais amenas da primavera.

Neste 2024 o inverno foi mais intenso do que o de 2023 e ajudou o comércio a ter boas vendas, embora elas tenham se aquecido a partir de junho, uma vez que os eventos climáticos de maio reduziram muito a comercialização naquele mês.

A partir da chegada dos dias mais frios e com os auxílios governamentais recebidos pela população, houve crescimento de vendas de vestuário, calçados, acessórios, materiais de construção e eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Esses três últimos segmentos foram muito procurados por quem precisou recuperar o que perdeu durante a enchente.

“Mesmo que a primavera chegue apenas em setembro já é possível observar as liquidações sendo realizadas por boa parte dos lojistas gaúchos. Fazer essas promoções ajuda a reduzir o estoque dos produtos invernais e, também, possibilita que os consumidores adquiram artigos que amenizam as temperaturas mais baixas por preços bem acessíveis”, ressalta o presidente da FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul), Vitor Augusto Koch.

Outro fato importante nessa estratégia dos lojistas é que ainda é possível a vinda de outros dias frios até o final do inverno e esse fator, somado aos preços mais baixos, pode favorecer um incremento rápido das vendas.

Vitor Augusto Koch lembra que essa já tradicional ação dos lojistas ao longo dos últimos anos permite que eles impulsionem as vendas e conquistem e fidelizem clientes. No momento em que os consumidores estão cada vez mais exigentes e com acesso a diversas plataformas de compra, adotar estratégias atrativas de venda faz a diferença nos resultados do comércio.

“É crescente a promoção de ofertas, nas quais se somam preços acessíveis com condições facilitadas de pagamento, além do uso intenso das redes sociais para ampliar o leque de consumidores alcançados por estas ações. Hoje, unir uma estrutura atraente na loja física com uma comunicação eficaz e eficiente no mundo digital é estar no caminho certo para vender muito”, conclui Vitor Augusto Koch.

2024-08-19