Por Leandro Mazzini | 30 de janeiro de 2024

A fila começou a andar para os partidos do Centrão no Palácio do Planalto. A demanda do Progressistas – leia-se em especial Arthur Lira – e do grupo suprapartidário que promete fidelidade às pautas do Governo Lula da Silva foi atendida na Caixa. O banco estatal anunciou ao mercado no dia 24 de janeiro a exoneração de quatro vice-presidentes de importantes diretorias – três delas mulheres – e a nomeação, aprovada pelo Conselho de Administração, de seis novos vice-presidentes. Todos eles apadrinhados discretamente por caciques partidários. Destaque para dois do PP: Tarso Duarte assume a vice-presidência de Negócios de Atacado. E a vice-presidência de Agente Operador (Loterias) fica com Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho.

Caixa-preta

Alvo da Polícia Federal, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), quando comandou a Abin, se negou a prestar esclarecimentos sobre o sistema secreto de monitoramento da Agência. Ao TCU, se posicionou “desfavorável” ao envio de informações. Pelo menos seis requerimentos – dois da Comissão de Fiscalização e quatro de deputados -, conforme levantamento da Coluna, foram enviados a Ramagem e não tiveram respostas.

Freio na PF

O presidente da Câmara do Deputados, Arthur Lira (PP-AL), é pressionado por deputados da oposição para colocar em votação já nas próximas semanas projetos que limitam poderes do STF e, em especial, a PEC que pode dificultar operações da PF no Congresso, de autoria do deputado Rodrigo Valadares (União/SE). Lira tem se esquivado da polêmica e dito que o assunto só será tratado na reunião de líderes, ainda sem data definida.

Conflito de interesses?

Nomeado para o cargo de Superintendente de Desenvolvimento da Agência Nacional de Mineração, Cícero Pedro da Silva Filho é apadrinhado do deputado Neto Carletto (PP-BA) e advogou para empresas envolvidas no escândalo da Turmalina Paraíba.

Fim de La Putaria

Alvo do Ministério Público, a controversa La Putaria – que comercializa waffles e crepes em formato de órgãos genitais – vai fechar as lojas em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Os donos da franquia Brasil alegam que a empresa é alvo de fake news e perseguição política e de associações de moradores. Em 2022, a Coluna antecipou que o MP de MG abriu apuração sobre possível afronta ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Agronegócio

Mais nova faculdade brasileira voltada para o agronegócio, a Harven Agribusiness School abre as portas no dia 1º de fevereiro, em Ribeirão Preto, com aula inaugural para alunos e candidatos dos três cursos: Direito, Administração e Engenharia de Produção. A instituição é a nova aposta de ensino superior do Grupo SEB, do empresário Chaim Zaher, e iniciará as aulas no dia 20 de fevereiro.

Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Isabele Mendes

