Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Para Cesar Sampaio, auxiliar técnico de Tite, ressalta que lista "Não está fechada. Ela está estruturada" Foto: Lucas Figueiredo/CBF Para Cesar Sampaio, auxiliar técnico de Tite, ressalta que lista "Não está fechada. Ela está estruturada". (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Auxiliar do técnico Tite, César Sampaio fez uma importante revelação no podcast “Denilson Show”. Ao pentacampeão, o membro da comissão técnica da Seleção Brasileira afirmou que 80% dos convocados da Copa do Mundo do Qatar já estão definidos.

– Não está fechada. Ela está estruturada, posso dizer que tem 80% dos nomes. Nessa convocação (amistosos contra Gana e Tunísia) a gente perde, infelizmente, o Alex Sandro, que não pôde vir. Tem essa concorrência interna nas posições, a gente não pode fechar. Eu acho difícil surgir um cara que ninguém viu, que vá fazer jogos num espaço de tempo curto para vir surpreender a todos nós. Acho difícil estar nos 50. Mas a (lista) de 26 ainda não está fechada – revelou.

César Sampaio disse ainda que todos os integrantes da comissão técnica assistem nove jogos por rodada, tanto do Brasil, quanto do exterior, e produzem relatórios que são apresentados ao Tite. O técnico realiza observações à respeito das anotações, faz ponderações quanto aos nomes, mas tem a decisão final quanto aos convocados.

A lista final de convocados para a Copa do Mundo será anunciada no dia 7 de novembro. No dia 21 de outubro, a CBF vai encaminhar para a Fifa uma relação com 55 nomes. O Brasil está no Grupo G e estreia dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Suíça e Camarões também enfrentam a Seleção na primeira fase do Mundial.

