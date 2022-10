Porto Alegre Primeira-dama de Porto Alegre lança mais uma Campanha do Brinquedo

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Itens novos ou usados em bom estado podem ser entregues em dois pontos de coleta no Centro Histórico. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Realizada com sucesso desde 2020, a Campanha do Brinquedo teve nova edição lançada nesta quarta-feira (5) pela primeira-dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino. O objetivo é arrecadar itens para crianças em situação de vulnerabilidade social, para entrega no Dia das Crianças (12 de outubro) e Natal.

A abertura oficial da iniciativa foi realizada no Paço Municipal (antiga sede da prefeitura), no Centro Histórico, em evento no qual filhos de servidores levaram diversos brinquedos e jogos para doação. Tudo ficou depositado em uma banca de coleta que permanecerá no local, estimulando a repetição desse gesto.

“Queremos mobilizar a população, que sempre se sensibiliza em ajudar o próximo, assim como na Campanha do Agasalho”, salientou Valéria. “Fazemos um apelo para que os itens sejam novos ou usados em bom estado, já que o nosso objetivo é levar um pouco de alegria e esperança para quem tanto necessitam de carinho.”

Apoiam a iniciativa a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Instituto do Câncer Infantil (ICI), Instituto da Criança Com Diabetes (ICD), Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD/RS) e Kinder Centro Integração da Criança Especial.

Locais de entrega



– Paço Municipal: Praça Montevidéu nº 10, próximo ao Mercado Público – Centro Histórico.

– Centro Administrativo Municipal de Porto Alegre: rua João Manoel nº 157 – Centro Histórico

(Marcello Campos)

