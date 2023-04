Dicas de O Sul Lista: os melhores jogos de cassino online em 2023

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Lara Croft é uma das personagens mais icônicas de todos os tempos do mundo dos games Foto: Divulgação Lara Croft é uma das personagens mais icônicas de todos os tempos do mundo dos games. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Quando se trata de jogos de cassino, é bastante comum imaginar aqueles títulos extremamente sem graça com coisas coloridas passando para todos os lados com o único e exclusivo intuito de te manter jogando continuamente em um slot ou jogo eletrônico de cartas e roleta.

Todavia, essa não é a verdade. A NetBet é uma plataforma extremamente diversificada e o site mais antigo de cassino online em funcionamento até hoje, com 22 anos de existência. Baseado na lista de um dos sites mais clássicos do segmento na história, trazemos aqui alguns dos melhores jogos de cassino atuais licenciados de franquias famosas, ou que apenas se parecem com outros jogos famosos.

Os melhores jogos de cassino de 2023 baseados em franquias:

O “Candy Crush” da NetBet – Sweet Bonanza

Sempre que você decidir jogar o Sweet Bonanza, irá interagir com diversos personagens, incluindo doces de cores diferentes. Essas cores incluem o vermelho, roxo, verde e azul. Esses símbolos representam os ícones de pagamento padrão e oferecem diferentes premiações dependendo do símbolo correspondente, oferecendo pagamentos diversificados.

Existem diversos jogos de slots com temas de doces espalhados por aí, mas quase nenhum oferece a qualidade gráfica e a jogabilidade de dar água na boca que o Sweet Bonanza tem. Boa parte do seu sucesso se deve ao recurso das bobinas em cascata e às bolas mágicas explosivas, que são responsáveis pelo multiplicador do jogo.

Game of Thrones e Vikings

Game of Thrones é uma das séries mais consagradas de todos os tempos. Com 8 temporadas, a franquia atingiu recordes de audiência elevando ao máximo o que é esperado de uma série de sucesso, apesar do final não ter sido tanto um sucesso assim. Hoje, a coleção de livros do mesmo universo continua a ser serializada, tendo a Casa do Dragão como a atual em lançamento, pelo streaming HBO.

Já Vikings está disponível na Netflix e foi um grandioso sucesso no streaming. Remontando de forma fantasiosa acontecimentos da era Viking, a série é muito comentada até hoje e seu sucesso fez com que a mesma voltasse a ser lançada, após 3 anos do cancelamento confirmado. Será que essa moda pega?

Ambos têm slots oficiais na NetBet, cheios de referências às suas obras de origem.

Lara Croft de volta em “Temple and Tombs”

Lara Croft é uma das personagens mais icônicas de todos os tempos do mundo dos games. Dos anos 90 no Playstation 1, até o PS4, Xbox, PCs e Android, a franquia não perdeu o fôlego e continua a se reinventar de diversas formas.

O jogo Lara Croft: Temples and Tombs, desenvolvido pela Microgaming, conta com cinco bobinas e 243 formas de ganhar. O objetivo do jogo é descobrir fortunas misteriosas e desvendar os segredos da tumba dourada ao navegar por enigmas e obstáculos. Os símbolos aparecem em placas de pedra e incluem tochas, ganchos de alpinismo, malas e cantis.

Jogos baseados em mais filmes e séries

Tem Batman (The Dark Knight), Catwoman Cash, Suicide Squad, Liga da Justiça e muitos outros jogos baseados em personagens e no universo da DC, espalhados pela plataforma da NetBet. Esses jogos estão em alta pela carga histórica que esses personagens trazem na vida das pessoas e na cultura pop como um todo.

Todavia, a série de jogos da DC na NetBet não chega nem perto de outros títulos demasiados como Jurassic World, baseado na nova leva de filmes da mais famosa franquia de dinossauros, Terminator 2 no clássico de Arnold Schwarzenegger, Narcos na também famosa série da Netflix (com uma versão cartunizada dos próprios atores, como Wagner Moura), Jumanji e muito mais!

Como se cadastrar na NetBet?

Se você ainda não tem um cadastro, visite o site da NetBet e clique no botão “Cadastre-se” na parte superior da página inicial. Preencha o cadastro com suas informações pessoais e crie uma senha para sua conta.

Depois de concluir o cadastro, você precisará fazer um depósito para começar a apostar. A NetBet oferece várias opções de depósito, como cartões de crédito, transferências bancárias e carteiras eletrônicas ou Pix (depósito instantâneo).

Uma vez que você tenha dinheiro na sua conta, você pode começar a fazer apostas em uma ampla variedade em esportes ou em cassino, a depender da seção escolhida por você. A seção de esportes é focada apenas para apostas esportivas (incluindo futebol, basquete, tênis, corridas de cavalos e muito mais), já o cassino internacional, para jogos como os citados acima.

É seguro?

Quanto à segurança, a NetBet é uma plataforma de apostas esportivas e jogos de slots, cartas e mais internacional, confiável e segura, tanto por sua reputação de décadas em funcionamento, quanto sua utilização de tecnologia avançada de criptografia para proteger as informações pessoais e financeiras dos usuários. Além disso, a plataforma é regulamentada por autoridades do setor de jogos de apostas, o que garante a integridade das operações.

Se você tiver qualquer dúvida ou problema durante o processo de depósito, a NetBet tem uma equipe de suporte ao cliente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar a resolver qualquer problema que possa surgir.

Como escolher um evento esportivo para apostar na NetBet?

Primeiro, é importante escolher um esporte ou evento que você conheça e entenda bem. Isso vai ajudá-lo a tomar decisões mais informadas ao fazer sua aposta. Se você gosta de futebol, por exemplo, pode ser uma boa ideia começar apostando em jogos de futebol.

Outra dica é analisar as probabilidades oferecidas para cada evento. Na NetBet, cada evento esportivo terá suas probabilidades listadas ao lado. As probabilidades indicam a probabilidade de um resultado ocorrer. Por exemplo, se um time de futebol tem uma probabilidade de 70% de ganhar um jogo, as probabilidades para essa equipe serão menores do que as do time adversário.

Você também pode querer considerar o histórico dos times ou jogadores envolvidos no evento. Isso pode ajudar a ter uma ideia melhor de como eles têm se saído recentemente e como se comparam aos seus oponentes.

Ainda não sabe por onde começar? Veja a lista de jogos que a NetBet oferece:

Corridas de Cavalo, Críquete, Dardos, Entretenimento, Esqui Alpino, Esqui Cross Country, Floorball, Fórmula 1, Futebol, Futebol Americano, Futebol Americano Virtual, Futebol Australiano, Futebol Virtual, Futsal, Surfe, Tênis, Tênis de mesa, Tênis Virtual, Voleibol, Xadrez, Golfe, Handebol, Hóquei, Hóquei no gelo, Jogos Gaélicos, MMA, Nascar, Pólo Aquático, Rally, Rugby League, Rugby Union, Saltos de esqui e Snooker.

Dicas para aproveitar ao máximo os bônus da NetBet

Para aproveitar ao máximo os bônus da NetBet, é importante seguir algumas dicas:

Fique de olho nas promoções ao longo do ano: a NetBet oferece diferentes promoções e ofertas para novos usuários. Para saber mais sobre as promoções atuais, visite o site da NetBet e consulte a seção de “Promoções”. Ambas as páginas de cassino online e de apostas esportivas tem uma página exclusiva com todas.

Aproveite melhor o cashout: a NetBet oferece o recurso de cashout, que permite que você encerre suas apostas antes do evento esportivo terminar. Isso pode ser útil para minimizar perdas ou garantir lucros antecipados.

Use pelo celular, via navegador: a página da NetBet é leve e pode ser usada pelo navegador do celular, sem a necessidade de instalar qualquer aplicativo. Com o celular, você pode acompanhar as odds em tempo real, fazer apostas ao vivo durante as partidas e gerenciar seu bankroll com facilidade.

Lembre-se de seguir as dicas que mencionamos anteriormente e ler atentamente os termos e condições de cada oferta, pois elas podem diferir de acordo com o tempo.

