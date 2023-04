Falando em seguida, o presidente do Banco Central manifestou concordância com a fala de Tebet. “A nossa tarefa é trazer a inflação para a meta com o mínimo de custo para a sociedade possível. A gente viu, recentemente, o PIB voltou ao patamar acima da pandemia. Obviamente, a gente quer crescer muito mais. É importante crescer, concordo com o que a ministra Simone Tebet disse”, declarou.