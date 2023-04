Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul confirma mais uma morte por dengue

27 de abril de 2023

Uma criança de dez anos, residente em Passo Fundo, no Norte do Estado, sem comorbidade, morreu no dia 22 de abril. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde, vinculado à SES (Secretaria Estadual da Saúde), confirmou nesta quinta-feira (27) mais um óbito por dengue no Rio Grande do Sul. Uma criança de dez anos, residente em Passo Fundo, no Norte do Estado, sem comorbidade, morreu no dia 22 de abril. O Estado já registrou até agora 15 óbitos em decorrência da dengue.

A SES reforça a importância de que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas. Dessa forma, é possível evitar o agravamento da doença e a evolução para óbito.

A dengue é uma doença infecciosa viral, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que deve ter sua proliferação controlada no ambiente. A limpeza para eliminação de criadouros com água nos pátios e quintais das residências e a aplicação de inseticida nos municípios são algumas das medidas necessárias. Para a proteção individual, a SES orienta o uso de repelentes e mosquiteiros.

Situação epidemiológica

Neste ano, o Rio Grande do Sul já registra 9.343 casos confirmados da doença, dos quais 8.573 são autóctones, quando o contágio aconteceu dentro do Estado. Os demais casos são importados, quando residentes do Rio Grande do Sul foram infectados em viagem a outro local.

Em 2022, o Estado registrou seus maiores índices da doença em toda a série histórica. Foram mais de 57 mil casos autóctones e outros 11 mil casos importados. Ao todo, foram registrados 66 óbitos em virtude da dengue no ano passado.

Principais sintomas

febre alta (39°C a 40°C), com duração de dois a sete dias

dor atrás dos olhos

dor de cabeça

dor no corpo

dor nas articulações

mal-estar geral

náusea

vômito

diarreia

manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira

