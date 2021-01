Verão Litoral: Trinta guaritas de guarda-vidas foram desativadas

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Foto: Katiússa Bitencourt

No Litoral Norte, trinta guaritas de guarda-vidas foram desativadas para o veraneio 2021.

Por conta de problemas estruturais, já que elas foram danificadas após ressacas e sem receber a manutenção a tempo para o verão , por esse motivo elas não terão a cobertura de agentes da Operação Verão de forma fixa.

O Corpo de Bombeiros explicou em nota que as guaritas são de responsabilidade das prefeituras dos municípios litorâneos.

O veraneio de 2020-2021 também terá menos guarda-vidas nas guaritas do que em anos anteriores:

O Major Isandre Antunes, da Operação Verão, afirma que não haverá nenhuma diferença em atendimento aos banhistas:

“Estamos com uma pequena diferença de efetivo, de 1.040 guarda-vidas que tínhamos em 2020, estamos com cerca de 1.025 para essa operação. No entanto, essa diferença não impacta na prestação de serviço, já que temos inúmeros balneários e praias fechadas em função do covid-19”, tranquilizou o major.



Curtindo com segurança:

A Operação Verão destaca que o comportamento preventivo é fundamental.

Procure uma área balizada para banho, com guarda-vidas ativo em guaritas para poder contar com o serviço de qualidade e evitar preocupações.

