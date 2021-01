Verão Prefeito eleito de Imbé aposta em uma temporada de verão mais tranquila

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação/ Site Prefeitura de Imbé)

A praia de Imbé é um destino bem requisitado pelos veranistas por sua proximidade com a capital, Porto Alegre. Para muitos gaúchos que trabalham na época mais quente do ano, um bate e volta já é suficiente para aproveitar momentos de lazer e descanso.

No entanto, com a pandemia do novo coronavírus, é preciso ficar atento para as restrições impostas no litoral norte gaúcho. O prefeito eleito de Imbé, Luis Henrique Vedovato, que assumirá a prefeitura em janeiro de 2021, está aguardando uma decisão regional, através da Associação dos Municípios do Litoral Norte (AMLINORTE), que exigirá regras iguais para todas as praias do litoral.

“A pandemia nos preocupa muito, mas devemos lembrar que nossa cidade depende muito do turismo. Os protocolos são elaborados através do distanciamento controlado proposto pelo Governo do Estado e vamos seguir o que for determinado não apenas pelo Estado, mas em decisão da co-gestão, em conjunto com as outras cidades da região, através da AMLINORTE”, explicou o futuro prefeito de Imbé.

Após os protocolos estabelecidos e implementados, Vedovato disse que se sentirá seguro para convidar os turistas e veranistas a visitar a praia de Imbé, mas de uma maneira responsável. “Com as pessoas evitando aglomerações, usando máscaras e realizando a higienização constante das mãos, tenho certeza que poderemos ter uma temporada de veraneio mais tranquila”, destacou prefeito eleito.

Luis Henrique Vedovato é atual vice-prefeito de Pierre Emerim, que governou Imbé nos últimos oito anos. Vedovatto está no cargo pelo segundo mandado e concorreu pela primeira vez a prefeito nas eleições de 2020, vencendo o pleito para assumir a prefeitura a partir de 2021.

O atual vice-prefeito destaca como será a sua gestão para os próximos quatros anos. “Nosso mandato será marcado por melhorias na infraestrutura das ruas que ainda não possuem pavimentação e também mas melhorias das pavimentações das vias que apresentam alguns problemas. Fizemos muito nos últimos oito anos, especialmente com obras estruturais nas áreas de educação e saúde”.

Entre outros temas relevantes para o futuro chefe do executivo municipal estão o incentivo ao turismo sustentável nas lagoas e rios da cidade e o incremento na segurança de Imbé. “Vamos reforçar ainda mais a segurança pública da nossa cidade ampliando programa Imbé mais Seguro: com aumento do efetivo da Guarda Municipal armada e ampliação do sistema de videomonitoramento, entre outras ações”, conclui.

Vedovatto, que já foi vereador em duas legislaturas (2005 a 2008 e 2009 a 2012), é professor, contador e empresário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Verão