Por Redação O Sul | 27 de março de 2023

O novo posicionamento foi apresentado ao mercado neste mês Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Little Door Content, produtora audiovisual de Porto Alegre, passou a se chamar Little Door Group. A nova etapa foi detalhadamente planejada pelo time da empresa, que anunciou também a ampliação de suas estruturas profissionais.

O novo posicionamento foi apresentado ao mercado neste mês, integrando a nova identidade visual do grupo, que presta serviços em todo o Brasil para diferentes setores e portes de empresas.

Entre os produtos e serviços oportunizados pelo Little Door Group, está a mentoria criativa em todas as etapas de um trabalho, expertise no desenvolvimento de atividades publicitárias, criação de campanhas, gestão de projetos, produção cinematográfica, entre outras atividades correlacionadas e sob demanda.

A mudança proposta pelo Little Door Group visa refletir as transformações que a empresa passou, priorizando as novas dinâmicas e demandas exigidas pelo mercado. O Little Door Group também acumula em seu currículo diversos trabalhos reconhecidos pelo meio publicitário.

A nova identidade visual do Little Door Group é colorida e disruptiva. A primeira impressão já remete à nova personalidade da empresa, em uma combinação que une criatividade, colaboração e interpretação, perfazendo as principais competências do Little Door Group.

