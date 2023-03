Acontece Influenciador Léo Feck fala sobre equilíbrio na exposição dos filhos nas redes sociais

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Leonardo viralizou ao compartilhar a rotina e as peripécias dos filhos Bernardo, de 6 anos, e Bento, 4 anos. Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal

Dividir momentos do dia a dia e o crescimento dos filhos na internet é cada vez mais comum entre os pais. No entanto, um uso saudável e equilibrado das redes é essencial para preservar a privacidade das crianças.

Para quem trabalha no mundo digital, essa não é uma tarefa fácil. Leonardo Feck viralizou ao compartilhar a rotina e as peripécias dos filhos Bernardo, de 6 anos, e Bento, 4 anos. E a interação entre os pequenos tem feito sucesso nas redes. Segundo ele, um dos conteúdos favoritos do público é o “Entrevistando o meu irmão”.

“Eles adoram fazer e ter essa troca. O Bernardo questiona o Bento e vice-versa, e sempre rola algo divertido. Uma pergunta inusitada e uma resposta mais ainda”, comenta o influenciador. “Quando eu pergunto algo pro Bento, ele sempre responde de uma forma muito, mas muito engraçada”, revela Bernardo.

De acordo com especialistas, a chave para o uso das mídias sociais não se tornar prejudical é tratá-lo como mais uma atividade da criança que, assim como todas as outras, demanda supervisão e a imposição de limites. “Temos que ficar atentos à presença dos pais, o máximo possível, que é algo construído desde muito pequeno, além de observar prejuízos em outras áreas da vida. Porque uma criança também precisa estar ao ar livre, praticar esportes, ter relacionamentos presenciais, realizar práticas artísticas e se dedicar às tarefas da escola”, aconselha a psicóloga Aline Restano.

E o que começou como hobby para o Leonardo virou trabalho sério nos últimos anos. Hoje ele é mais conhecido como “Léo Pai dos Be”, com quase um milhão de seguidores no Instagram e mais de 70 mil inscritos no YouTube, buscando influenciar positivamente outros pais e mães a estreitar ainda mais os vínculos com os filhos.

“O que mais me motiva é receber mensagens quase que diariamente, relatos de mães e pais que admiram o meu paternar, o meu jeito de levar a vida com os meus filhos. Eu prezo por ter tempo de qualidade com eles, com energia boa, para que eles cresçam em um ambiente sadio e feliz. E acabo compartilhando na internet uma pequena porcentagem do que a gente vive.”

