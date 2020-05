Celebridades Live de Alok foi realizada em cobertura do DJ avaliada em R$ 4,5 milhões

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Artista mora no local há três anos e reformou apartamento para chegada do filho Foto: Fernando Mazza/Divulgação Artista mora no local há três anos e reformou apartamento para chegada do filho. (Foto: Fernando Mazza/Divulgação) Foto: Fernando Mazza/Divulgação

A live de Alok, realizada no último sábado (02) e transmitida pela TV Globo, teve grande repercussão e despertou curiosidades sobre a cobertura onde o DJ mora com a mulher, Romana Novais, e o filho, Ravi. Segundo reportagem da revista Vogue, o apartamento é um duplex com 370 metros quadrados de área e está localizado no bairro Cidade Monções, na Zona Sul de São Paulo.

O imóvel possui quatro quartos e é avaliado em R$ 4,5 milhões. No domingo (03) após a transmissão ao vivo do show, Alok agradeceu os fãs e até comentou sobre os memes que surgiram na internet depois da live.

“Agora, tem uma coisa também, eu não vou mais ter paz aqui. Agora todo mundo já sabe onde eu moro. Lascou! Estou rindo de nervoso. Foi uma doideira… o que foi aquilo no [sábado]? Não sei o que eu faço agora, galera”, afirmou ele no Stories do seu Instagram.

A live gerou trânsito de carros de fãs em frente ao prédio e foi um dos assuntos mais comentados do Twitter no sábado. Alok mora no apartamento há três anos, mas decidiu reformá-lo com a chegada do filho. Segundo a revista Vogue, foram um ano e dois meses de obras, e o novo projeto foi assinado pelo arquiteto Rodrigo Ximenes.

No condomínio em que mora o DJ existem apenas duas torres com seis opções de planta, além da cobertura. É possível escolher entre unidades de 96 m² com 2 dormitórios, estimado em R$ 1.2 milhão; 139 m², 143 m² e 168 m² com 3 dormitórios que variam entre R$ 1.8 milhão e R$ 2.2 milhões; e de 192 m² e 292 m² com 4 dormitórios, que podem ser adquiridos por R$ 2.5 milhões e R$ 3.8 milhões, respectivamente.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades