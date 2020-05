Celebridades Luana Piovani diz que quer adotar, que ouve Anitta e se casaria de novo: “Traumatizada”

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Luana Piovani respondeu a algumas perguntas de seguidores no Instagram na manhã desta terça-feira (05). A atriz falou se pretende mesmo casar com o namorado, Ofek Malka – o jogador de basquete israelense chegou a “pedir” a mão dela em um comentário na rede social.

“Olha, dei uma traumatizada com o verbo ‘casar’, sabe? Mas casar nada mais é do que se sentir comprometido até a alma e dividir uma vida juntos. Pra gente só tá faltando dividir a vida”, disse ela, que terminou o casamento com Pedro Scooby em março de 2019 e vive uma constante briga pública com o ex desde então.

Outra pessoa quis saber se Luana ficaria com um fã. “Sendo homem, gostoso, legal, gato…, claro, né? Mas sendo solteira, porque hoje tô arriada no judeu”, declarou a atriz, se referindo ao namorado, de quem confessou estar com saudades: “Só de lembrar do cheiro, do beijo dele já me dá ansiedade e palpitações de amor”.

Teve até quem citou Anitta, que namorou com Scooby meses após Piovani e o surfista terem se separado e que a atriz chegou a alfinetar algumas vezes. “Você fala com a Anitta?”, perguntou o seguidor. “E você fala com a Vanessa da Mata? Você escuta ela, né? Eu a ouço na minha pasta de reggaeton”, disse Luana.

Mãe dos gêmeos Bem e Liz, de 4 anos, e de Dom, de 7, de seu casamento com Scooby, Luana pensa em adotar uma criança. “[Me falta na vida] nada e um monte de coisas. Nada, porque não falta mesmo. Tenho saúde, filhos, família saudável. É o que basta. Mas falta clássico no teatro, falta adotar mais uma criança, falta não ter mais a fraqueza no joelho, falta temporada 2 do ‘Luana é de Lua'”, listou.

Luana ainda disse não se importa quando a julgam por suas atitudes com Scooby e falam que ela não o esquece.

