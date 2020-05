Celebridades Bruna Marquezine comenta suposta conversa com a ex-BBB Flay em que teria debochado de Neymar

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Bruna Marquezine comentou uma suposta conversa que teria tido com a ex-BBB Flay sobre Neymar Jr., ex-namorado da atriz. Na imagem que circula nas redes sociais, as duas aparecem em um diálogo no Instagram, no qual ela e a cantora estariam debochando de uma atributo físico do atleta.

Um dos seguidores de Marquezine repostou a imagem marcando a atriz, que logo respondeu. “Bruna Marquezine é a melhor, debochada”, brincou o fã. “Isso é fake”, garantiu a artista, prontamente, acabando com os rumores de que teria tido qualquer contato com Flay.

Em uma live, Flay revelou ter ficado com Neymar no passado. Algumas horas depois, o atacante do Paris Saint-Germain ironizou a situação. “Rir para não chorar”, escreveu o atleta. Diante da reação do jogador, Flay se manifestou na internet. “Me poupe, era só fingir demência, foi só um rolê aleatório. Neymar, não precisa ficar com vergonha. Eu vou passar por mentirosa só porque você é o Neymar e eu não sou ninguém? Agora eu estou com vergonha de ter ficado com você”, escreveu.

