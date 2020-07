Rio Grande do Sul Live Grenal arrecadou mais de 2 toneladas de alimentos e roupas para a Campanha do Agasalho

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Live Desafio Grenal da Solidariedade foi desenvolvida pela Secretaria de Esporte e Lazer. (Foto: Governo do RS)

A Secretaria do Esporte e Lazer (Sel) juntamente com a rede de supermercados Asun entregou mais de 200 quilos de alimentos não perecíveis para a Defesa Civil do Estado. Os produtos foram doados pela população nas 30 lojas da rede e fazem parte da ação Live Desafio Grenal da Solidariedade desenvolvida pela Sel em alusão ao Dia do Desafio – campanha mundial de incentivo à prática de atividade física e esportes, realizada sempre na última quarta-feira do mês de maio. Neste ano, o evento precisou ser diferente, em razão da pandemia de coronavírus e gremistas e colorados se uniram fazendo golaços de solidariedade.

Os alimentos arrecadados serão distribuídos para a população em vulnerabilidade devido à pandemia e alagamentos no Estado. O projeto da Secretaria do Esporte e Lazer conta com o apoio da Unimed Porto Alegre, Rio Grande Seguros, Asun Supermercados, Atacado Leve Mais e Sadia.

No início de junho já haviam sido entregues quase 2 toneladas de alimentos (1.859 quilos) para a Defesa Civil, arrecadas no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), através da doação de servidores, atletas, entidades esportivas, federações, empresários e população em geral.

Roupas para a campanha

Para aquecer a sexta-feira gelada e, principalmente para auxiliar a população gaúcha atingida pelos alagamentos devido as chuvas dos últimos dias a rede Asun supermercados incluiu ainda mais uma ação de solidariedade e entregou cerca de 200 peças de roupas usadas em bom estado para a Campanha do Agasalho do governo do RS.

Neste ano, as prioridades da campanha são de roupas infantis e cobertores, mas também podem ser doados calçados, vestuário de inverno e alimentos. O importante é que estejam em condições de uso. As doações tanto de alimentos não perecíveis como de roupas para a campanha do agasalho ainda podem ser feitas diretamente na Defesa Civil.

Onde doar

Na Central de Doações da Defesa Civil do RS – Centro Administrativo do Estado (av. Borges de Medeiros, 1.501, bairro Praia de Belas, Porto Alegre), de segunda a sexta- feira, das 8h30min às 18h. As doações devem ser agendadas pelos telefones (51) 3288-6781. Sem necessidade de agendamento, podem ser entregues no sistema de drive-thru, de segunda a sexta, das 9h às 15h.

