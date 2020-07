Rio Grande do Sul Criação de grupo de trabalho sobre questões raciais avança no governo do Estado do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ranolfo (D) discutiu a formação do GT com o titular da SJCDH, Mauro Hauschild. (Foto: Júlia Soares/GVG)

Dando prosseguimento à demanda do governador Eduardo Leite, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, conversou com o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mauro Hauschild, sobre a formação do grupo de trabalho (GT) que ampliará a discussão, em nível institucional, de questões relacionadas ao preconceito racial nas instituições da Segurança Pública.

Definido por Leite no dia 2 de julho, durante reunião com o Movimento Vidas Negras Importam, no Palácio Piratini, o GT será liderado pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) e terá a participação de diversas iniciativas que pautam as questões relacionadas à população negra do Rio Grande do Sul.

“Esse Grupo de Trabalho é o primeiro passo para abrirmos um diálogo franco e honesto com a sociedade civil. Queremos agregar contribuições, de forma que a conduta de respeito e proteção a todos, orientação padrão de nossas instituições, se faça sentir por todos os públicos, em especial pelos negros do Rio Grande do Sul”, ressaltou o vice-governador.

De acordo com o titular da SJCDH, Mauro Hauschild, “a pauta do preconceito racial é muito relevante, pois em pleno século 21 essa temática já devia ter sido superada. Entretanto, assim como temos enfrentado outras formas de preconceito, temos que aproveitar esse momento para promover um debate transparente na elaboração de propostas e construção de soluções para a questão do preconceito racial”.

A Secretaria da Segurança Pública também comporá o grupo, além de servidores indicados pela Brigada Militar e Polícia Civil. Entre as questões que nortearão os encontros do GT, destacam-se as discussões sobre violência policial e as formas de se debater o assunto em nível institucional.

Mortes no trânsito

O ritmo da redução de mortes no trânsito do Rio Grande do Sul registrada em abril não se manteve no segundo mês de quarentena. Com a redução das taxas de isolamento social pela população, dados parciais de maio apontam que as mortes cresceram 61% em relação ao mês anterior, passando de 90 para 145 vítimas. No entanto, o número é 6,5% menor do que maio de 2019, quando morreram 155 pessoas nas ruas e rodovias gaúchas.

No acumulado do ano (janeiro a maio), os motociclistas foram os únicos que tiveram um aumento no número de mortes. Os demais tiveram redução de mortes: condutores (-11%), pedestres (-26%), passageiros (-18%) e ciclistas (-23%). Entre os motociclistas, entretanto, houve aumento de 3% nas mortes nos primeiros cinco meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Puxado por abril, que foi o mês com o menor número de mortes no trânsito de toda a série histórica do DetranRS, com início em 2007, o ano de 2020 segue com redução em relação a 2019. Foram 12,7% menos mortes do que os cinco primeiros meses do ano passado.

Acidentes com morte – O número de acidentes com morte também cresceu com relação ao mês passado. Foram 86 em abril e 128 em maio, crescimento de 48,8%. Em relação a maio do ano passado, período sem pandemia, o DetranRS registrou queda de 6,5%. No acumulado do ano (janeiro a maio), foram 13,6% menos acidentes com morte no Estado.

Para o diretor do DetranRS, Enio Bacci, o RS fez o dever de casa nos primeiros meses da pandemia e o resultado foi claro tanto no número de mortes por Covid, bem inferior em comparação aos outros Estados, quanto à consequente redução de acidentes fatais em vias e rodovias em função do isolamento social.

“Sabemos que tem sido difícil para todos o confinamento e que muitos precisaram sair para poder ganhar seu sustento, mas pedimos, nós do DetranRS e do governo do Estado, que quem puder fique em casa. Como diz nossa mais recente campanha: a distância salva, na vida e no trânsito”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul