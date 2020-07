Cultura Live marca o Dia Internacional da Mulher Negra e socióloga Nina Fola é uma das participantes

24 de julho de 2020

Sábado é Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Foto: Divulgação Sábado é Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Secretaria da Cultura (Sedac) promove a live “Nossas lutas e nossa arte” para celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha neste sábado (25), das 18h às 20h. O encontro virtual será conduzido pela assessora de Diversidade da secretaria, a jornalista Carolina Anchieta. As convidadas são a cineasta Camila de Moraes, diretora do longa-metragem “O caso do homem errado, e a socióloga Nina Fola.

Assista em: Instagram/sedac_rs

