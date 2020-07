Magazine Marina Ruy Barbosa vai lançar “Ginger”, nova linha de roupas

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

O investimento conta até com a contratação de uma equipe para cuidar da imagem de seu novo negócio. (Foto: Reprodução/Instagram)

O público já conhece várias versões de Marina Ruy Barbosa. Em breve, conhecerá mais uma: a de empresária. A atriz de 25 anos vai investir em moda e lançará sua própria linha de roupas. O investimento conta até com a contratação de uma equipe para cuidar da imagem de seu novo negócio.

Nos últimos dias, Marina vinha despertando a atenção de seus seguidores com algumas postagens sobre o assunto, mas sem explicar o que era. A última delas, postada na quarta-feira (22), trazia a palavra “Ginger”, que será o nome da marca, carregando 60%, mostrando que não está longe o lançamento. Ginger, gíria em inglês, se refere a pessoa de pele clara, ruiva e com sardas.

Com mais de 36 milhões de seguidores no Instagram, Marina está na lista das personalidades mais seguidas do País. Atenta à moda, seus looks sempre fizeram sucesso entre os fãs, e a atriz acabou se tornando também um ícone fashion.

No começo desta semana, a global foi fotografada quando ia as compras na feira com um visual monocromático laranja. “Notícia importante da semana: Marina Ruy Barbosa faz compras em feira livre”, brincou a jovem no Instagram. Dois dias depois, no entanto, ela soltou uma dica de que um novo projeto está no ar. Em um vídeo curto no qual aparecia arrumando uma modelo com um look idêntico ao usado por ela na feira, Marina legendou: “Um outro lado. Meu também”. Nos comentários, os fãs se animaram. “Valei-me que não aguento a ansiedade”, escreveu um. “Linha de roupas?”, perguntou outro.

Outro indício sobre o novo projeto foi uma foto que Marina Ruy Barbosa apareceu pintando uma parede de laranja. O post, aliás, teve uma versão parecida feita por Vanessa Ribeiro. A diretora de marketing é formada em comunicação e, atualmente, é responsável pela Tigresse, uma das principais marcas femininas. “Vivendo meu mundo monocromático”, escreveu Vanessa. Vanessa e Marina também apareceram juntas em uma sala repleta de fotos de peças e na companhia do fotógrafo Marlon Bambrilha. “Registros de um Epílogo”, escreveu.

Já no Instagram Stories, Marina deu uma prévia de que a novidade estava há poucos dias de ser lançada. “Carregando… 60%”, dizia a imagem. A uma internauta que se afirmou ansiosa, ela indicou o dia da divulgação. “Rapaz, diga logo o que tá rolando”, pediu a seguidora. “Domingo!”, respondeu Marina. No Twitter, Marina também se admitiu animada para contar: “Tô tão ansiosa. Contando os dias!”.

