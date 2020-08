Em continuação a sua serie de lives, o ator Jô Santana conversa, nesta quinta feira (13), às 20h, no canal YouTube/fatoproducoesartisticas e na plataforma www.culturaemcasa.com.br, com a mestra em literatura, romancista, poetisa e contista Conceição Evaristo, com o fundador e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e com a atriz e diretora teatral Iléa Ferraz.

O encontro virtual, com o tema “O Negro, a Arte e a Produção do Conhecimento”, também contará com a participação especial da atriz Dani Ornelas, fazendo uma homenagem a Conceição Evaristo.

A série de lives do ator Jô Santana visa discutir o combate ao racismo estrutural no Brasil.