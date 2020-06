Futebol Liverpool conquista a Premier League após 30 anos

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Divulgação/Twitter/Liverpool FC)

O Liverpool é campeão da Premier League após 3o anos buscando o título. Com a derrota do Manchester City para o Chelsea, por 2 a 1, nesta quinta-feira (25), os Reds conquistaram, matematicamente, o título com sete rodadas de antecedência. O time de Jürgen Klopp venceu a temporada 19/20 com uma distância de 23 pontos do segundo colocado, com 28 vitórias, dois empates e uma derrota num total de 31 jogos.

O Liverpool não ganhava um título desde 1990, antes mesmo da criação da Premier League, em 1992. Com o título confirmado hoje, os Reds agora somam 19 conquistas no torneio e só estão atrás do Manchester United, que tem 20.

NÓS SOMOS CAMPEÕES DA PREMIER LEAGUE!!! 🏆 pic.twitter.com/FqrFNaOwlQ — Liverpool FC Brasil (Campeão da Premier League 🏆) (@LFCBrasil) June 25, 2020

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Futebol